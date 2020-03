Il leggings esplode sul fondoschiena, Diletta Leotta: il video bollente dell’allenamento in casa fa impazzire i fan

Diletta Leotta Instagram, l’allenamento casalingo è bollente: leggings aderenti e lato B in primo piano, fan in delirio

Affascinante, sensuale e talentuosa: stiamo ovviamente parlando di Diletta Leotta. La giornalista sportiva, oltre ad essere una delle donne più desiderate del nostro Paese, ha sempre ampiamente dimostrato di avere stoffa da vendere. La conduttrice di Dazn vanta su Instagram ben 6 milioni di followers che non si perdono mai i suo scatto o stories. Non molte ore fa, ha condiviso una IG stories in cui appare con un look da ginnastica decisamente bollente.

Diletta Leotta, allenamento a casa

Il mese scorso, Diletta Leotta ha preso parte della 70° edizione del Festival di Sanremo. In tale occasione, i telespettatori hanno avuto modo di apprezzare il talento e l’estrema bellezza di Diletta Leotta. La conduttrice siciliana è molto attiva sui social e non perde mai l’occasione di stupire i suoi fan. Questa volta, ha deciso di utilizzare i social per lanciare un importante appello.

E’ un periodo particolarmente difficile per l’italia che sta affrontando l’emergenza sanitaria del Covid-19. Per impedire la diffusione del virus, il Governo invita i cittadini a limitare quanto più possibile gli spostamenti. Molti personaggi del mondo dello spettacolo, tramite i social, hanno lanciato un hashtag #iorestoacasa, tra cui la Leotta. Per non restare in forma, la conduttrice mostra l’allenamento svolto in questi giorni ma ai fan non sfugge un dettaglio.

Lato B in primo piano

A causa dell’emergenza sanitaria del Coronavirus, il Governo ha disposto la chiusura anche delle palestre. Per tale motivo i vip hanno condiviso il loro allenamento casalingo.

Nel dettaglio, la stories mostra la Leotta che fa step sulle scale ma i fan non possono non notare la tuta indossata davvero aderente che mette ben in mostra il suo fondoschiena.