Il tanga si perde tra i glutei marmorei, Diletta Leotta si allena in due pezzi incantando i fan

Diletta Leotta, l’allenamento in terrazza è bollente: gli scatti del settimanale Oggi mandano in visibilio il popolo del web

Il suo è uno dei volti più amati e apprezzati della televisione italiana. Stiamo parlando ovviamente di Diletta Leotta. La giornalista sportiva è riuscita a conquistare una grande fetta di pubblico non solo per il suo talento ma anche per la sua straordinaria bellezza. Il settimanale Chi ha paparazzato la conduttrice siciliana intenta ad allenarsi insieme al suo fidanzato, Daniele Scardina. Ma a catturare l’attenzione è l’outfit scelto per il suo work out: indossa un bikini striminzito che mette ben in evidenza le sue forme sinuose.

Diletta Leotta, allenamento in terrazza

La giornalista sportiva stra trascorrendo felicemente la quarantena insieme a Daniele Scardina. Diletta Leotta, infatti, ha condiviso sul suo account Instagram una serie di scatti che la ritraggono insieme al suo fidanzato mentre festeggiano il suo 28° compleanno. La conduttrice siciliana è molto attiva sui social ma questa volta a mandare in delirio il web sono le foto pubblicate sul nuovo numero di oggi sul quale si legge:

“In una calda mattinata di Milano certa dell’assenza dei paparazzi (o forse proprio il contrario) Diletta guadagna il terrazzo del suo appartamento e inizia una sessione di ginnastica. Non in tuta ma in micro bikini azzurro cielo. E non da sola. Il suo compagno di sudata è King Toretto (…).

Il bikini mette in evidenza il suo fisico da urlo

Per il suo work out giornaliero, Diletta Leotta ha scelto di indossare un bikini color azzurro anziché la tuta. Come mostrano gli scatti, sotto riportati, la giornalista sportiva si allena insieme al suo fidanzato in terrazza ma lo sguardo inevitabilmente cade sulle sue forme esplosive. Ecco le foto che hanno mandato in tilt i social:

