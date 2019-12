Il seno sbalzato fuori dal top troppo piccolo, Diletta Leotta: l’incidente osé durante la corsetta diventa virale

Diletta Leotta, allenamento bollente in riva al mare: i leggins maculati e il top aderente mandano in tilt il web

La donna più amata e desiderata dagli italiani è Diletta Leotta. La giornalista sportiva è entrata nel mondo della televisione alcuni anni fa ed è riuscita a conquistare il cuore di milioni di fan non solo per il suo talento ma anche per la sua immensa bellezza. Come accade spesso, il volto di Dazn regala spettacolo. Di cosa si tratta? Su Instagram ha condiviso una serie di stories in cui si allena in riva a mare ma un dettaglio cattura i seguaci: l’outfit scelto per il work out è decisamente bollente.

Diletta Leotta, allenamento bollente

E’ la regina indiscussa del calcio con le sue interviste e le cronache a bordo campo per Dazn. Oltre ad essere una delle conduttrici più amate e apprezzate dagli italiani, Diletta Leotta è molto seguita sui social e il suo account IG vanta oltre 5,7 milioni di follower che sono sempre pronti ad inondarla di complimenti.

Proprio attraverso i social, la conduttrice catanese condivide con i fan attimi della sua quotidianità e dei suoi allenamenti mandando in tilt il web. Per il suo work out ha scelto dei leggins e un top che mettono ben in evidenza le sue forme esplosive.

Il top e i leggins aderenti incantano il web

La giornalista siciliana non perde mai l’occasione per mettere in mostra il suo fisico da urlo sui social e, durante le vacanze di Natale, si è dedicata agli allenamenti per mantenersi in forma. Diletta Leotta ha condiviso una serie di stories in tenuta ginnica per potersi allenare in riva al mare.

Ma quel che ha catturato l’attenzione dei suoi seguaci è l’outfit scelto per la sua corsa sulla spiaggia: un paio di leggins modello biker, nero e animalier, con un top ginnico nero molto aderente che risalta il suo seno prosperoso e il suo lato B da urlo.