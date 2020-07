Diletta Leotta, il work out è bollente: il micro top e gli shorts lasciano poco spazio all’immaginazione.

La bellissima Diletta Leotta torna a scaldare i cuore dei suoi milioni di follower. Questa volta a mandare in visibilio la rete è uno scatto che ritrae la conduttrice siciliana impegnata nel suo work out giornaliero.

La giornalista sportiva indossa un micro top e shorts aderenti che lasciano ben poco spazio all’immaginazione.

Diletta Leotta pazzesca su Instagram

In questi giorni, Diletta Leotta è protagonista delle voci di gossip per la fine della storia d’amore con Daniele Scardina. La notizia della loro rottura non è mai stata ufficializzata dai diretti interessati.

Ad accendere i rumors attorno alla giornalista sportiva, sono anche alcuni scatti pubblicati dal settimanale Chi, diretto dal Alfonso Signorini, che la ritraggono insieme ad un volto noto del mondo del calcio.

In queste sere, la conduttrice siciliana è stata paparazzata a cena con alcune amiche e Zlatan Ibrahimovic. Il gruppo si sarebbe incontrato dopo la partita Milan Parma.

L’allenamento diventa bollente

Su Instagram, ama condividere momenti più importanti della sua vita quotidiana. In queste ore, ha condiviso una serie di IG stories che hanno mandato in visibilio il web.

Non c’è nulla da fare, Diletta Leotta sa perfettamente come stupire i suoi fan. La bellissima giornalista sportiva è solita condividere la sua vita quotidiana con il web e, questa volta a mandare in tilt la rete è uno scatto che la ritrae mentre è impegnata con il suo work out.

Nel dettaglio, le IG stories la ritraggono con indosso con un top che mette risalto il suo lato A esplosivo e uno shorts aderente che evidenzia il suo lato B da urlo!

L’allenamento della giornalista sportiva è bollente