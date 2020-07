Digital Decluttering: eliminare il superfluo sui propri dispositivi elettronici

Liberarsi del superfluo anche per quanto riguarda smartphone e computer si può: si chiama digital decluttering. Vediamo come si fa.

Il digital decluttering non solo è necessario per liberare la memoria fisica del computer ma anche per svuotare metaforicamente la mente.

Una pulizia necessaria

In generale, fare ordine rilassa e lo stesso vale anche per il digital decluttering ovvero l’ordine digitale. La pulizia materiale, infatti, aiuta a tenere la mente sgombra, permette di individuare le priorità e a liberare spazio.

Il decluttering (fare spazio) è un’attività che viene fatta soprattutto quando dentro di noi è in atto un cambiamento, ad esempio, per dare un taglio con il passato. Soltanto facendo spazio si può permettere al nuovo di entrare. Anche fare spazio in smartphone, tablet e computer può essere un ottimo modo di fare decluttering. Ti darà nuova vita permettendoti di focalizzarti sul presente. Vediamo le linee guida.

Le linee guida

Email

Sicuramente hai centinaia di email non lette. La maggior parte di queste, probabilmente, riguarda newsletter o promozioni che magari sono scadute da tempo. Per trovarle e cancellarle velocemente, puoi cercare le email incollando l’indirizzo del mittente. Potrai cancellarle tutte in pochi click. Se non ti interessano, poi, puoi decidere di metterle in spam oppure cancellarti dalla newsletter. Potrai decidere di raggruppare tutte le mail in cartelle per tipologia o lavoro.

Immagini e foto

Scattiamo fotografie e facciamo screenshoot di qualsiasi cosa. Per non parlare delle immagini e i video divertenti che spesso si ricevono via whatsapp. Spesso ci dimentichiamo di avere accumulato centinaia di immagini. E’ tempo di cancellare ciò che non ci serve. Per sicurezza, fai un backup trasferendo tutte le immagini più importanti su un hard disk o su un computer. Suddividerle per anni, in cartelle, aiuterà anche la tua memoria.

Applicazioni

Sicuramente sui tuoi dispositivi, ci sono applicazioni che non usi più. Per poter fare un decluttering efficiente su questo fronte, è necessario che tu ti interroghi sugli interessi che hai ora e cancellare di conseguenza.

Il desktop

Un desktop ordinato ed essenziale, rivoluzionerà il tuo modo di lavorare. Nella schermata iniziale vanno lasciate soltanto le icone che usi con più frequenza. Le cartelle poi, andranno smistate in macro cartelle. Il cestino va svuotato subito. Troverai le cose più in fretta.

I social

Tieni aggiornata la tua immagine social, soprattutto dal punto di vista professionale se ti serve. Nascondi immagini del passato che potrebbero influire sul tuo presente. Su Instagram smetti di seguire chi non ti interessa mentre su Facebook procedi a togliere l’amicizia a quelle persone con cui non hai mai scambiato nemmeno una parola.