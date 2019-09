Dieta Shelton: mangiare un alimento per pasto per perdere peso

Negli anni ’50, il Dr. Shelton inventò un nuovo metodo di dieta dissociata. Consiste nel mangiare solo una categoria di alimenti per pasto. Buona o cattiva idea?

Il metodo Shelton è uno dei tre metodi della dieta dissociata, con il metodo Montignac e il metodo Antoine, che apparvero negli anni ’30.

Nel 1951, il Dr. Shelton pubblicò “Combinare il cibo diventa facile” e inventò così una dieta omonima. La sua convinzione? Mescolare il cibo è dannoso e ogni alimento, consumato in maniera isolata, non fa aumentare di peso. Questa è la premessa di base del metodo Shelton dissociato: la separazione del cibo.

Dissocia gli alimenti alcalini e gli alimenti acidi

Gli alimenti sono suddivisi in categorie di ingredienti: amidi, proteine, latticini, frutta e verdura.

È indispensabile non mescolare i cosiddetti alimenti alcalini, come verdure fresche, latticini, frutta, con alimenti di tipo acido: pane , cereali, carne, pesce o legumi.

Ogni pasto è dedicato a un tipo di cibo e la giornata contiene tre pasti.

Le 6 regole di base della dieta dissociata di Shelton

Regola n. 1: le combinazioni

È importante fare le giuste combinazioni quando si mescolano gli ingredienti.

Pertanto, le verdure possono essere combinate con proteine ​​o cibi ricchi di amido.

D’altra parte, proteine ​​e cibi ricchi di amido non si mescolano. Per quanto riguarda i frutti, vengono mangiati da soli. Infine, il grasso deve essere evitato al massimo per non ritardare la digestione.

Regola 2: i pasti devono essere distanziati di 4 ore l’uno dall’altro, quando i pasti sono ricchi di proteine ​​o di amido. Tuttavia, è possibile mangiare 2 ore dopo un pasto composto solo da frutta.

Regola n ° 3: i cosiddetti frutti “neutri” devono essere consumati in associazione con frutti acidi o dolci, ad eccezione del limone, che può concordare con le proteine. Per quanto riguarda il melone, deve assolutamente mangiare da solo.

Regola 4: prodotti lattiero-caseari. Se possibile, devono essere evitati. E se consumi il latte, lo devi bere da solo.

Regola n. 5: i succhi. I succhi di frutta possono essere combinati solo con frutta, mentre i succhi di verdura possono essere consumati in combinazione con proteine, verdure o cibi ricchi di amido.

Regola n. 6: bere. È essenziale bere non appena si ha sete, almeno 1,5 litri di acqua al giorno.