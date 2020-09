Dieta per risvegliare il metabolismo da 1300 kcal: -4 kg in 25...

La dieta per risvegliare il metabolismo è ipocalorica ed efficace: assumendo circa 1300 kcal potrai perdere fino a 4 kg in meno di un mese.

Vuoi dimagrire velocemente per tornare in forma in meno di un mese? Prova la Dieta per risvegliare il metabolismo, 1300 kcal per perdere 4 kg in un mese.

Scopriamo il segreto di questa dieta sensazionale.

Dieta per accelerare il metabolismo

Dimagrire non è mai facile perché per farlo dobbiamo quasi sempre privarci del cibo che più ci piace e spesso per molto tempo fino ad arrivare al nostro peso ideale: dipende da quanti chili dobbiamo perdere.

Accelerare il metabolismo è il segreto per perdere più chili in meno tempo e soprattutto più facilmente: dimagrirete senza quasi accorgervene.

Cosa significa avere il metabolismo lento? Significa che il vostro corpo fa fatica a trasformare in tempi giusti le sostanze nutrienti in energia e quindi si accumula grasso più facilmente della media. Metabolismo lento comporta all’80% uno stato di sovrappeso.

Una dieta ipocalorica basata su un range giornaliero di circa 1300kcal accompagnata da regolare attività fisica è la soluzione per perdere peso.

Avere un metabolismo più veloce significa bruciare più calorie anche a riposo: sarà anche troppo facile dimagrire in questo modo. Come si accelera il metabolismo? Mantenendoci attivi tutti i giorni e mangiando bene.

Gli alimenti che questa dieta predilige non sono particolari anzi, non ne vieta nessuno: carne, pesce, uova, pasta, pane e formaggi, potete mangiare tutto ma in limitate quantità!

L’importante è che sia un’alimentazione sana, equilibrata in termini di macronutrienti e che rispetti le 1300 kcal giornaliere.

Perderete fino a 4kg in meno di un mese e tornerete immediatamente in forma grazie alla Dieta per risvegliare il metabolismo.

Non osservatela per più di 30 giorni poiché essendo ipocalorica non è adatta a tempi prolungati di regimi alimentari.

Prima di intraprendere qualunque percorso alimentare fate i dovuti accertamenti e contattate il vostro dietologo nutrizionista.

Cosa mangiare e cosa no? Il menù settimanale

Le regole da seguire sono poche:

5 pasti al giorno

2 litri di acqua da bere ogni giorno

niente sgarri alimentari come alcolici, fritti, dolciumi e junk food

1 pizzico di sale a pasto e 1 cucchiaino di olio evo a pasto, niente zuccheri aggiunti!

attività fisica giornaliera (anche 3-5 km di camminata vanno benissimo)

Ecco un esempio di menù settimanale da seguire.

Lunedì

Colazione: 3 biscotti integrali+1 yogurt greco+ 1 kiwi+caffè

spremuta di arancia fresca+2noci Pranzo: 80g bresaola+ insalata+ 1 fetta di pane di segale

centrifuga di frutta e verdura Cena: filetto di orata al forno con spinaci saltati

Martedì

Colazione: frullato di frutta e latte vegetale + caffè + 2 fette biscottate integrali



1 yogurt Pranzo: 50g riso basmati + 100g pollo alla griglia + 2 zucchine grigliate



centrifuga di frutta e verdura Cena: insalata di tonno pomodori carote e cetrioli con 3 gallette di riso



Mercoledì

Colazione: 3 biscotti integrali+1 yogurt greco+ 1 kiwi+caffè

spremuta di arancia fresca+2 noci Pranzo: filetto di spigola + 2 patata lessa



centrifuga di frutta e verdura Cena: 80g fiocchi di latte, insalata mista, pomodori e carote con 1 fetta di pane



Giovedì

Colazione: frullato di frutta e latte vegetale + caffè + 2 fette biscottate integrali

1 yogurt Pranzo: filetto di salmone alla piastra con asparagi



centrifuga Cena: 1 calamaro alla piastra 2 patate lesse e 1 zucchina lessa



Venerdì

Colazione: 3 biscotti integrali+1 yogurt greco+ 1 kiwi+caffè

1 centrifuga di frutta e verdura Pranzo: 50g pasta integrale con pomodoro e parmigiano



1 frutto Cena: 1 hamburger di vitella con melanzane grigliate e 3 gallette di farro



Sabato

Colazione: frullato di frutta e latte vegetale + caffè + 2 fette biscottate integrali

spremuta di arancia fresca+2 noci Pranzo: 1 yogurt



2 uova con broccoli conditi olio e limone Cena: minestrone misto con parmigiano grattato



Domenica