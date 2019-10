Dieta prefestiva: come perdere 5 chili prima delle vacanze e giocare di anticipo

Dieta prefestiva: come perdere 5 chili prima delle vacanze e giocare di...

Hai paura di non arrivare in forma a Natale? Niente paura, esiste la dieta prefestiva.

Molti di noi non vedono l’ora che arrivino le festività natalizie per molte ragioni: trascorrere del tempo con amici e parenti, ammirare splendide luci e decorazioni e consumare abbondanti quantità di cibi deliziosi e cocktail. Sembra piuttosto meraviglioso, vero?

Se vuoi essere sicuro di adattarti a quel vestito elegante per le feste, perché non iniziare ora a perdere qualche chilo prima che inizi anche un eccesso di indulgenza? Ecco come perdere 5 kg prima delle vacanze natalizie.

Eliminare bevande zuccherate

Rimuovere tutte le bevande zuccherate e dolcificate artificialmente (soda, bevande energetiche, succhi di frutta) ed evitare l’alcool insieme.

Queste bevande sono piene di calorie e causano il caos nel tuo metabolismo. Bevi acqua, almeno 8 bicchieri al giorno.

Evita i fast food

Evita il fast food e il ristorante e prepara i tuoi cibi sani a casa.

Scegli alimenti diversi

Elimina le tentazioni, fin dal mattino:

Colazione: 1 waffle integrale con frutta fresca invece di 4 toast francesi con sciroppo.

Quesadilla fatta in casa per la colazione su una tortilla di grano integrale con uova, spinaci, salsa, fagioli neri e una fetta di pancetta invece di uova, formaggio e pancetta su un muffin inglese. Uovo sodo su verdure miste con olio d’oliva, sale e pepe, se ti piace la colazione intercontinentale.

Pranzo: 1 pizza al formaggio fatta in casa su una tortilla di grano integrale 10 condita con verdure di stagione invece di 2 fette di pizza ripiena di crosta.

Ciotola di burrito vegetariano alla griglia invece di un burrito di pollo con panna acida. Una fetta di pane integrale.

Cena: gamberi fatti in casa o pesce con verdure su tortillas di mais invece di fajitas di bistecca in un ristorante con tortillas di farina. 1 tazza di spaghetti di zucca invece di 1 tazza di spaghetti semplici.

Pollo e verdure saltati in padella con riso integrale invece di piatti da asporto con riso bianco.

Snack, condimenti, bevande: 1 cucchiaio di senape invece di 1 cucchiaio di maionese. 2 cucchiai di yogurt greco semplice invece di 2 cucchiai di panna acida.

Popcorn semplice cosparso di True Lime, aglio e coriandolo invece di patatine.

Passeggia almeno una volta al giorno

Se dedichi 15-30 minuti di movimento brucerai calorie indesiderate extra.