Dinner Cancelling, la dieta di Fiorello: come perdere peso in poche settimane

Impazza in rete la Dinner Cancelling, la dieta adottata da Fiorello. Sai cos’è?

Dinner cancelling, sai cos’è? È la dieta scelta da Fiorello. Devi aver sentito che dopo le 8 non è buono mangiare, ma che ne dici di saltare l’intera cena?

La cancellazione della cena può aiutarti a perdere peso e altro ancora. Questa misura non è solo adottata per la perdita di peso, ma anche per prolungare la vita e ritardare l’invecchiamento.

Risparmiare calorie è il motto dell’annullamento della cena: per questo, la cena viene semplicemente saltata.

Inoltre, si dice che saltare la cena influenzi positivamente i livelli ormonali e aumenti la perdita di grasso.

Se annulli la cena, di notte vengono rilasciati più ormoni della crescita, che è responsabile della rigenerazione del metabolismo. Quindi sono supportati i processi di rinnovo.

Inoltre, saltare la cena ha lo scopo di stimolare la produzione notturna degli ormoni somatropina e melantonina, che hanno lo scopo di rallentare l’invecchiamento biologico.

Come funziona la Dinner cancelling, la dieta di Fiorello

Si applica la cancellazione della cena almeno una volta alla settimana, ma idealmente dalle due alle tre volte.

Non si deve mangiare nulla dopo le 16:00 o le 17:00 e non devi bere bevande contenenti calorie. Sono ammessi frutta, tisane e acqua minerale.

Si consiglia di iniziare a bere prima che si verifichi la sensazione di fame. Quindi circa due ore prima di cena.

Da allora in poi, ogni ora vengono bevute diverse tazze o bicchieri di liquido per allungare lo stomaco e fermare almeno alcuni dei segnali che creano la sensazione di fame.

Vantaggi del saltare la cena

Ci sono molte discussioni sui benefici e gli effetti del saltare la cena. Non ci sono studi scientifici chiari su questo.

I sostenitori insistono sull’argomento: per rallentare gli ormoni responsabili della giovinezza e del controllo del peso attraverso l’assunzione di cibo in ritardo.

Gli oppositori della rinuncia del cibo di sera sostengono che dipende dalla quantità di calorie totale al giorno piuttosto che dall’ora del giorno in cui viene assunto.

Una cosa è certa: coloro che riescono a nutrirsi normalmente durante il giorno, vale a dire di fronte al digiuno serale, possono ridurre il peso con l’annullamento della cena. E il principio è molto semplice.

Rischi di annullamento della cena

Non ci sono pericoli per la salute, in quanto la cancellazione della cena richiede solo poche ore di rinuncia al cibo.

Tuttavia, mangiare l’astinenza richiede molta disciplina. Gli attacchi di fame caldi sono estremamente probabili, così come i disturbi del sonno, perché la fame rosicchia di notte.

Spesso anche dopo aver rinunciato alla cena, la colazione è tanto più sontuosa.

Dinner cancelling: conclusione

Coloro che seguono regolarmente il digiuno serale senza “ri-consumo” prima o dopo possono perdere peso.

Inoltre, dopo un tale mini-digiuno al mattino ti senti effettivamente più leggero, la pelle appare più fresca.

Tuttavia, rinunciare alla cena richiede un’adeguata disciplina.

Poiché, secondo uno studio, è più difficile raccogliere l’energia per l’autocontrollo quando hai negato i bisogni nelle ore precedenti, mangia in modo sano fino all’inizio dell’annullamento della cena, ma non essere troppo severo con te stesso.