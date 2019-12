Tornare in forma dopo gli eccessi delle feste: ecco come fare

Dieta dopo Natale: ecco cosa fare per ritornare in forma dopo le feste.

Dieta dopo Natale? Un atto da compiere senza remore. Le vacanze potrebbero appartenere al passato, ma il tuo corpo continua a inviarti ricordi delle indulgenze, piccole e grandi, delle ultime settimane.

Affaticamento, perdita di energia, gonfiore, problemi digestivi, pelle opaca – per non parlare dei chili in più messi!

Potresti iniziare a dubitare della capacità del tuo corpo di superare gli eccessi delle vacanze.

Tranquillo, ha più di un asso nella manica! Con un piccolo aiuto da parte tua, il tuo corpo può attingere alle sue risorse e recuperare il suo equilibrio. È tempo di rimboccarsi le maniche per aiutarlo a riprendersi.

Se desideri tornare in forma dopo le vacanze, segui questi semplici suggerimenti.

BEVI ACQUA

Bere grandi quantità di alcol è dannoso non solo a causa dell’elevato contenuto calorico (l’alcol non perdona in questo senso), ma anche perché provoca disidratazione.

Un’ottima strategia da utilizzare per tornare in forma è bere molta acqua.

La pelle, i reni e molte altre aree del corpo ne trarranno beneficio. Inoltre, l’acqua potabile ti fa sentire più pieno; quindi, bevendo di più, mangerai di meno!

DIETA, SÌ! MA CON MODERAZIONE

Guardare ciò che mangi dopo aver esagerato è una buona cosa. Tuttavia, seguire una dieta troppo drastica o troppo restrittiva in termini di calorie probabilmente non è la soluzione migliore.

Il tuo corpo reagirà meglio a una dieta sana normale che all’alternarsi tra dieta eccessiva e dieta rigida.

Adottare abitudini alimentari sane nel tempo è una strategia più efficace per promuovere il benessere e la perdita di peso.

SCEGLI ALIMENTI SANI

Dopo numerosi eccessi di vacanza, il tuo corpo può desiderare naturalmente cibi leggeri e sani.

Improvvisamente, le clementine, i lamponi, l’uva verde e persino i broccoli sembrano più attraenti.

Quando fai la spesa, scegli frutta e verdura e snack sani, come bevande allo yogurt o noci miste. Il tuo corpo ti ringrazierà per questo e la colpa degli ultimi giorni svanirà per essere sostituita da un senso di orgoglio.

DORMI MOLTO, RILASSATI E NON DIMENTICARE MAI GLI ESERCIZI

Dopo aver testato i tuoi limiti, è tempo di tornare in pista. Concediti una buona notte di sonno.

Ti sentirai riposato e avrai più energia per affrontare le nuove sfide del nuovo anno.

Evita lo stress inutile e trova il modo di rilassarti (yoga, meditazione o semplicemente andare al cinema!). A poco a poco riprendere a esercitarsi. L’attività fisica riporterà equilibrio ed energia nella tua vita.

SMETTERE DI FUMARE

Con l’inizio del nuovo anno, è tempo di pensare alle tue risoluzioni.

Se fumi, perché non considerare di smettere di fumare per sempre?

Il fumo non influisce solo sulla tua salute fisica, ma anche sulla tua vitalità.

Liberarti dalla tua dipendenza da tabacco è di gran lunga la cosa migliore che puoi fare per migliorare il tuo benessere e la qualità della vita.

Il farmacista può aiutarti nel processo di smettere di fumare. Non aspettare, parlagli al più presto.

Se si verificano problemi di salute dopo le vacanze o se si desidera semplicemente parlare dei modi per tornare in salute, il farmacista può aiutarti.