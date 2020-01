Dieta di Carnevale, per indossare la maschera in perfetta forma

Dieta di Carnevale: ecco cosa mangiare per indossare la maschera in perfetta forma.

Dieta di Carnevale per arrivare in forma a questa festività, è possibile?

Per quelli di noi che vogliono apparire al meglio mentre sono in costume o vestiti per tale festa, ma ancheper quelli che vogliono solo iniziare un piano di perdita di peso, gli obiettivi sono simili.

Ridurre l’apporto calorico pur soddisfacendo i requisiti nutrizionali e fornendo abbastanza energia per godere di tutte le divertenti attività che abbiamo programmato.

Ridurre le calorie

Il conteggio delle calorie richiede molto tempo e spesso non è accurato se eseguito dalla persona media. Ecco due modi semplici ma efficaci per ridurre l’apporto calorico complessivo.

Riduci le dimensioni delle porzioni ad ogni pasto, in particolare i carboidrati. Prendi un cucchiaio in meno di riso o una fetta di pane invece di due.

Quanto drasticamente riduci le dimensioni delle porzioni o l’assunzione di carboidrati dipende da te. Ricorda ovviamente che i tuoi carboidrati dovrebbero essere sempre carboidrati integrali.

Riso integrale e pasta, pane integrale o integrale, quinoa, couscous

Elimina completamente gli zuccheri aggiunti. Frutta e verdura contengono zuccheri naturali e altri nutrienti e fibre alimentari.

Lo zucchero aggiunto è solo calorie vuote in attesa di sabotare i tuoi tentativi di perdita di peso.

Bevi acqua invece dei succhi di frutta o bibite durante i tuoi pasti. L’assunzione aggiuntiva di acqua aiuta anche la digestione e aiuta a mantenere la pelle idratata.

Prova il tè senza zucchero per la tua dose di caffeina, ci vuole un po’ per abituarsi, ma ci sono così tanti aromi di tè disponibili ora sei sicuro di trovare quello che ti piace.

Altri posti in cui trovi zuccheri aggiunti sono snack, yogurt aromatizzato e gran parte dei cereali e del muesli. In caso di dubbi, controllare le etichette.

Se lo zucchero (o lo sciroppo di mais ecc.) È elencato come ingrediente, allora si aggiunge lo zucchero.

Assumi i tuoi nutrienti

La chiave qui è mangiare frutta e verdura. Ridurre le calorie non deve significare a malapena mangiare.

Soprattutto le verdure sono ricche di sostanze nutritive e antiossidanti che ti mantengono sano e mantengono o migliorano il tuo sistema immunitario.

Puoi facilmente gustare una grande varietà di verdure in porzioni abbondanti senza aggiungere molte calorie alla tua dieta. Presta attenzione a come vengono preparate le verdure.

Fornisci energia ai tuoi muscoli

Stai cercando di perdere peso o almeno non aumentare di peso ma hai ancora energia per goderti le tue attività.

I carboidrati complessi come quelli che si trovano in avena, cereali integrali, legumi e noci, rilasciano gradualmente glucosio nel sangue fornendo così un costante apporto di energia.

Quindi, come accennato in precedenza, ridurre l’assunzione di carboidrati e assicurarsi che i carboidrati scelti siano complessi, non raffinati.

Un altro consiglio è quello di mangiare piccole porzioni più spesso. In questo modo eviti di sentirti pigro mentre il tuo corpo cerca di digerire grandi quantità di cibo e mantiene costante il livello di glucosio nel sangue. Inoltre, non dimenticare le vitamine del gruppo B.

Le vitamine del gruppo B svolgono un ruolo nel convertire il cibo che mangi in energia che il tuo corpo può usare. Frutta, verdura, cereali integrali, carne e pesce contengono tutti vitamine del gruppo B.

Oltre a questi passaggi, ricorda di mangiare proteine ​​magre come pollo, pesce e piselli per stimolare la crescita e il mantenimento delle cellule e dei muscoli e migliorare il sistema immunitario.

I grassi sani come l’olio d’oliva e l’olio di cocco aiuteranno il tuo corpo ad assorbire vitamine liposolubili.

Naturalmente, la “dieta” da sola non è tutto. Continua ad allenarti regolarmente e riposati il ​​più possibile durante questa frenetica stagione. Potrebbe essere troppo tardi per miracoli, ma non è mai troppo tardi per iniziare e puntare al miglioramento, indipendentemente dal livello in cui ti trovi!