Dieta detox post-Natale: ecco come ritornare in forma

A volte dopo Natale è difficile perdere quel peso extra preso e sentirsi di nuovo in salute. Ecco i modi migliori per disintossicarti con una dieta detox post festività.

Dieta detox post-Natale, funziona? Troppo champagne, tartufi al cioccolato e tacchino durante il periodo natalizio possono farti sentire gonfio, sovrappeso e come se non fossi più te stesso.

A volte è come se tutto il tuo corpo stesse urlando di fermarti, una buona volta! È tempo di dargli una piccola pausa salutare dopo l’eccesso di fine anno: concediti una disintossicazione.

I benefici di una dieta detox post-natalizia sono molti. Il suo obiettivo è purificare il corpo e liberarlo dalle scorie che si accumulano, per aumentare i livelli di energia e il senso di benessere.

La disintossicazione non è un modo per eliminare il peso in eccesso. Piuttosto il suo obiettivo è farti sentire meglio col tuo corpo.

Che tu la faccia durare un giorno, una settimana o anche di più, ecco alcune idee per la tua disintossicazione post-Natale.

Elimina i cibi cattivi

Per iniziare, è importante e necessario bandire alcuni alimenti dalla tua dieta.

Questo è il momento di rinunciare a piatti grassi e soprattutto fritti. In questo periodo dovrebbero essere evitati prodotti alimentari, formaggi, carni rosse, cereali raffinati, burro e prodotti zuccherati.

Si consiglia, inoltre, di interrompere o almeno ridurre l’assunzione di alcol per aiutare il corpo a riposare e recuperare.

Cosa dovresti mangiare dopo Natale

Ricorda che i liquidi durante la disintossicazione post-natale sono i tuoi amici: tisane, tè verde antiossidante, brodi e soprattutto acqua sono tutti ottimi per il tuo corpo.

Un succo di limone fresco al mattino è un buon modo per iniziare la giornata.

Alcuni addirittura consigliano di berlo caldo. E se vuoi essere alla moda, prova un succo di verdura o acqua di betulla.

Potrebbero non avere un sapore straordinario ma sono ricchi di benefici. Li puoi trovare in alcuni bar e negozi biologici.

Per evitare voglie, mangia cibi ricchi di proteine, come le frittate col bianco d’uovo. Cerca di stare lontano dai tuorli perché sono troppo grassi.

Il riso bianco è anche un ottimo modo per riempirti e puoi averlo con le verdure. Se vuoi mangiare carne, l’opzione migliore è il pollame bianco senza salse. Un suggerimento è quello di grigliare alcuni petti di pollo con soia e zenzero. Deliziosi!

Sentiti libero di fare uno spuntino con frutta e verdura. La verdura al vapore condita con un filo di olio d’oliva e un po ‘di succo di limone è un ottimo piatto.

Il ravanello nero è particolarmente buono per il tuo fegato. E perché non provare una buona zuppa invernale che è sia confortante che nutriente? Le verdure autunnali sono un’ottima opzione.

Lo yogurt naturale è il tuo alleato in quanto è ricco di probiotici e aiuta il tuo sistema digestivo. Se sei maledetto con un debole per i dolci, puoi aggiungere un cucchiaio di miele.

Non limitare necessariamente queste buone abitudini al periodo successivo alle vacanze, possono farti del bene durante tutto l’anno. E non dimenticare che fare un po’ di sport più volte alla settimana aumenterà notevolmente i benefici della tua disintossicazione post-natalizia!