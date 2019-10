Dieta della frutta secca, perdi 2 kg in una settimana: ma ATTENZIONE può farti ingrassare!

Spuntino portatile ricco di calorie o pieno di zuccheri? Ecco la verità sulla dieta della frutta secca.

Fichi secchi, datteri, uva passa, prugne secche. Oltre al gusto, hai un motivo importante per includere questi ingredienti nella tua dieta: sono ricchi di fibre e con più nutrienti della frutta fresca, la frutta secca è una fonte indubbia di salute.

1. Lassativo naturale

La frutta secca contiene sei volte più fibra della frutta fresca (circa 15 grammi di fibra per cento grammi), promuovendo il transito intestinale e prevenendo la stitichezza, fichi appositamente essiccati.

2. Capsule energetiche

Lo zucchero garantisce un apporto calorico prezioso, ideale per affrontare l’affaticamento e aumentare l’ottimismo. Atleti, bambini e donne in gravidanza trovano il loro partner perfetto nella frutta secca. Sei a dieta? Una manciata non è necessariamente un ostacolo per raggiungere il tuo obiettivo, perché sebbene contengano molte calorie, sono a basso contenuto di grassi. Una manciata (25 grammi) di prugne ha circa 40 kcal; fichi secchi, 62 kcal; datteri, 75 Kcal e uva passa, 80 kcal.

3. Molto nutriente

La frutta secca fornisce molti minerali e vitamine che il tuo corpo ringrazierà: calcio, ferro, magnesio, potassio, vitamina A (beta carotene), vitamina B1, B2 e B3. Tutto sommato contribuirà a rafforzare ossa e muscoli, ridurre l’affaticamento e migliora il tuo benessere. Quello che probabilmente non sapevi è che il suo valore nutrizionale è molto più alto – anche cinque volte – rispetto alla frutta fresca. Perché? Quando la frutta fresca si asciuga, l’acqua scompare e le sostanze nutritive si concentrano al massimo; facile come quello.

4. Ottimo per cuore e ossa

Il suo alto contenuto di potassio aiuta a rimuovere il liquido in eccesso e il sodio, ed è anche buono per i muscoli, quindi è particolarmente notevole il suo contributo alla nostra salute cardiovascolare. Anche per la salute delle ossa, poiché alcuni studi stanno addirittura studiando il valore funzionale della prugna nelle donne in postmenopausa con aumentato rischio di osteroporosi. I fichi secchi sono anche noti per il loro alto contenuto di calcio.

5. Potenza antiossidante

Polifenoli, carotenoidi e vitamine A ed E dei frutti secchi agiscono efficacemente contro l’invecchiamento della pelle e del corpo. Non esiste un trattamento antirughe migliore del mangiare antiossidanti naturali.