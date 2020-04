Vuoi dimagrire? Ti basta la cipolla: ecco come utilizzarla

Usiamo la cipolla in quasi tutti i piatti e, tuttavia, non siamo completamente consapevoli del potenziale che questa verdura umile ma potente ha per la perdita di peso.

La cipolla aiuta davvero a dimagrire? Il grasso della pancia è un problema comune per molti di noi.

Si tratta, come saprete, dell’accumulo di grasso viscerale attorno agli organi dell’addome, che si traduce in un aumento della dimensione del girovita.

Se hai più grasso intorno alla pancia e alla vita, contare semplicemente le calorie potrebbe non essere del tutto sufficiente.

Ci sono un certo numero di alimenti che è necessario abbandonare e una serie di altri alimenti sani che è necessario aggiungere alla dieta, al fine di perdere grasso della pancia e perdere peso.

Tuttavia, ci sono alcuni alimenti con i quali siamo cresciuti e abbiamo mangiato da sempre, che hanno dei benefici per la salute che – forse – abbiamo dimenticato.

Questi comuni alimenti quotidiani sono una parte importante della nostra vita quotidiana, ma i loro effetti di perdita di peso non sono visibili su di noi perché semplicemente non li stiamo mangiando nel modo giusto.

La cipolla per dimagrire

Usiamo le cipolle in quasi tutti i piatti e, tuttavia, non siamo completamente consapevoli del potenziale che hanno per la perdita di peso.

Le cipolle sono una fonte di fibra solubile, che la rende un potente alimento prebiotico.

Assicura un intestino sano, che è fondamentale per la perdita di peso e la perdita di grasso della pancia.

Cuocile in forno, spremile o mangiale crude: ci sono diversi modi per mangiare le cipolle per perdere rapidamente il grasso che si è accumulato sulla pancia.

Composizione nutrizionale di cipolle crude

Una tazza (160 grammi) di cipolla tritata contiene 64 calorie, 15 grammi di carboidrati, 0,16 grammi di grassi, 2,7 grammi di fibre, 1,76 grammi di proteine, 6,78 grammi di zucchero e il 12% del fabbisogno giornaliero di vitamina C, vitamina B-6 e manganese.

Contengono anche piccole quantità di calcio, ferro, acido folico, magnesio, fosforo e potassio e gli antiossidanti quercetina e zolfo.

Come usare le cipolle per perdere peso

1. Succo di cipolla

Cose di cui hai bisogno:

1 bulbo di cipolla bianc

3 tazze d’acqua

Metodo:

Sbucciare la cipolla, eliminando la buccia e tagliarla in una ciotola.

Ora aggiungi una tazza d’acqua in una casseruola e portala a ebollizione.

Toglilo dal fuoco dopo 3-4 minuti e metti cipolle e acqua in un mixer.

Mescola bene e aggiungi altre due tazze d’acqua. Versa il succo di cipolla in un bicchiere e bevi il composto.

2. Zuppa di cipolle

Cose di cui hai bisogno:

6 grandi cipolle rosse

3 pomodori tritati

1 tazza di cavolo tritato

4 tazze di brodo vegetale o di pollo

2 spicchi d’aglio tritato

Radice di zenzero grattugiata (opzionale)

1 cucchiaino di pepe nero

2 cucchiaini di olio d’oliva

Sale qb

Metodo:

Rimuovi la pelle dalle cipolle e tritale. Ora prendi una pentola per zuppa e aggiungi olio d’oliva. Aggiungi lo zenzero e l’aglio e saltali per 2 minuti.

Aggiungi, poi, le cipolle e le verdure. Mescolare e cuocere per 30 secondi.

Ora aggiungi il brodo vegetale o di pollo, il pepe nero e il sale. Mescolare e coprire.

Cuocere per 15 minuti. Trasferisci la zuppa in una ciotola e goditela.

Cipolla: le pietanze da preparare

Pyaaz ka Raita: mettere in una ciotola cipolle, cumino, peperoncini e coriandolo per migliorare il sapore della raita, che è un piatto indiano.

Cipolla arrostita: potrete godere del sapore affumicato di cipolle e l’aroma dei chiodi di garofano, questa ricetta è perfetta per un brunch da consumare al sole, in giardino.

Quindi, procedi e aggiungi le cipolle alla tua dieta quotidiana; ma ricorda, tutto ciò che è in eccesso fa male alla salute e la chiave è la moderazione.