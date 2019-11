Dieta del fegato per proteggerlo dagli eccessi del Natale

Fai attenzione ai danni che potrebbero scaturire dal mangiare e bere troppo durante le feste di Natale.

Non vedi l’ora di mangiare, bere ed essere allegro in questa stagione delle vacanze?

Se stai vivendo con o sei a rischio di malattie del fegato, fai attenzione: i medici affermano che questo periodo dell’anno può causare danni a lungo termine alla tua salute. Ecco la dieta del fegato da attuare per proteggerlo dagli eccessi alimentari delle festività.

Cosa può succedere al fegato durante le feste

Arriva Natale e gli eccessi alimentari sono dietro l’angolo: troppo cibo e alcool, infatti, possono creare danni alla salute, ma soprattutto al fegato anche per le persone che non hanno particolari patologie e sono sane come un pesce.

Poiché il fegato è il filtro primario del tuo corpo, l’eccessiva indulgenza può influire sulla capacità del corpo di rintracciare gli elementi cattivi, tra cui alcol, acidi grassi, colesterolo e altre sostanze nocive.

Bere troppo può causare infiammazione e, infine, uccidere le cellule del fegato, lasciando del tessuto cicatriziale al suo posto. Troppo tessuto cicatriziale può far emergere o peggiorare la cirrosi.

Dieta del fegato per affrontare al meglio il Natale

Senza creare semplici allarmismi, è bene tenere sotto controllo il fegato e trattarlo con i guanti, sia prima che durante le feste di Natale.

Pertanto, puoi attuare una dieta del fegato che prevede le seguenti azioni.

A colazione, un bicchiere di latte parzialmente scremato, accompagnato da 40 grammi di pane tostato o tre fette biscottate integrali. Puoi anche aggiungere due cucchiaino di miele o di marmellata, all’occorrenza.

Lo spuntino prevede una pera o una mela. A pranzo del pesce bollito (150 grammi), con contorno di verdure verdi o carote (massimo 250 grammi). Puoi condire con due cucchiaini di olio extravergine di oliva.

A merenda è previsto uno yogurt semplice o con pezzi di frutta. Per cena, invece, 150 grammi di carne bianca, come pollo, tacchino, vitello, coniglio con 250 grammi di verdura o funghi, con 40 grammi di pane tostato e anche un frutto a scelta tra kiwi e arancia.