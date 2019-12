Il cibo cinese ha una cattiva reputazione, in generale. Si pensa che i pasti ricchi di riso e quelli a base di carne grassa portino direttamente all’obesità e alle malattie cardiache.

Ma adeguatamente preparato, afferma l’esperta di cibo cinese Lorraine Clissold, è vero il contrario: il modo di mangiare cinese è sano e appagante, combatte le malattie e prolunga la vita.

1. Smetti di contare le calorie

I cinesi non hanno una parola per “calorie“. Considerano il cibo come un alimento, non un potenziale aumento di peso.

Un sondaggio del 1990 ha rilevato che i cinesi consumavano il 30% in più di calorie rispetto agli americani, ma non erano necessariamente più attivi.

Clissold afferma che il loro segreto è evitare le calorie vuote degli alimenti zuccherati e privi di nutrienti.

2. Pensa alle verdure come a piatti

Piuttosto che un accompagnamento poco interessante per carne o pesce, i cinesi trattano le verdure come pasti a sé stanti, piuttosto che come componenti aggiuntivi, come in Occidente.

Le verdure dovrebbero costituire la metà di ciò che è nel tuo piatto in un dato pasto, quindi questo si adatta perfettamente alla dieta cinese.

3. Riempi gli alimenti di base

Senza riso, che è povero di grassi e ricco di nutrienti e fibre, afferma Clissold, è impossibile mangiare fino a quando non si è sazi.

Le diete povere di carboidrati promettono di bruciare i grassi, ma Clissold afferma che sostituire i carboidrati con alimenti ad alto contenuto di grassi e minori di nutrienti non è una risposta a lungo termine alla perdita di peso.

4. Mangia fino a quando non sei pieno

I cinesi mangiano fino a quando non sono sazi, quindi si fermano. Gli occidentali adottano spesso un approccio festoso e carestico al cibo che è pieno di sensi di colpa.

Spurgare durante la settimana e abbuffarsi durante il fine settimana o saltare il pranzo per fare spazio alla torta, I cinesi tendono a mangiare tre buoni pasti ogni giorno.

5. Prendi cibo liquido

La zuppa, o un piatto a base di zuppa, è presente ad ogni pasto cinese, spesso sotto forma di un porridge acquoso, zhou.

Le diete occidentali possono essere molto secche e i nutrizionisti compensano spingendoci a bere più acqua, cosa che i cinesi non farebbero mai con un pasto.

Al contrario, fanno parte del pasto un alimento liquido nutriente. Ed è un ottimo modo per utilizzare gli avanzi.