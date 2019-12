Come ritornare in forma prima di Capodanno: ecco cosa fare

La dieta da fare per arrivare in forma a Capodanno.

Dieta per Capodanno? Ti chiedi come metterti in forma giusto in tempo per la notte di San Silvestro?

Mancano pochi giorni, ma in realtà puoi farlo! Mentre facciamo piani per le feste di San Silvestro e decidiamo cosa indosseremo, per lo più dimentichiamo di prestare attenzione a ciò che mangiamo e iniziamo.

Ma non preoccuparti, in pochi giorni puoi sgonfiarti un po’ ed essere comunque in forma dopo il cenone di Natale.

Ricorda, il tuo obiettivo è avere un bell’aspetto e un’ottima salute; non esiste un programma dietetico sulla terra che ti farà perdere 10 chili del tuo peso in pochi giorni, e anche se c’è qualcosa del genere, probabilmente non è salutare e potrebbe mettere in pericolo la tua vita.

Vediamo quindi cosa puoi fare per metterti in forma giusto in tempo per la notte di San Silvestro.

Dimentica il cibo spazzaturaPer metterti in forma appena in tempo per la notte di San Silvestro.

È tempo che ti arrenda a questo stile di vita malsano, sappiamo che la pizza ha il sapore del paradiso, ma avere un intestino sano e una pancia piatta è meglio.

Quindi inizia la risoluzione del tuo nuovo anno – ORA. Smetti di ordinare cibo spazzatura e inizia a preparare le tue ricette sane a casa.

Il cibo spazzatura contiene molto sodio non necessario, che ti gonfia e oli malsani, che rovinano la pelle e la salute generale.

Adotta una routine di allenamento leggera, per metterti in forma appena in tempo per la notte di San Silvestro.

Quindi inizia camminando per 30 minuti ogni giorno e, se ti senti bene, combina camminata e corsa.

Questo ti aiuterà a bruciare calorie e a rafforzare le gambe. Se stai cercando un calcio stretto, allora è anche giunto il momento di iniziare a occuparti.

Segui una dieta equilibrata, per metterti in forma appena in tempo per la notte di San Silvestro. Adesso che hai smesso di mangiare cibo spazzatura, è tempo di bilanciare le porzioni e la qualità del cibo che mangi.

Non mangiare ti farebbe sentire fame più tardi, il che ti farà mangiare di più, il che porterà a un aumento di peso.

Per aumentare il metabolismo e rimanere concentrati e sani durante il giorno, devi mangiare tre pasti sani e due spuntini nel mezzo.

Non mangiare carboidrati di notte e non confondere lo spuntino con un pasto.

Il tuo spuntino dovrebbe essere una barretta di cioccolato fondente o una piccola confezione di biscotti salati.

Se lo fai, ti garantiamo che durante i pasti principali non mangerai troppo.

Caricare in acqua, per mettersi in forma appena in tempo per la notte di San Silvestro.

L’acqua è la chiave principale per un intestino sano e una pelle sana. L’acqua è ciò che rende il nostro corpo migliore e si sente meglio.

Quindi non dimenticare di bere la tua parte di acqua ogni giorno, anche se non hai sete. Dovresti bere 8 tazze d’acqua ogni giorno per rimanere in salute.

Non dimenticare di scegliere un abito da festa che evidenzi la tua bellezza e lusinghi la forma del tuo corpo, perché la bellezza è disponibile in tutte le forme e dimensioni!