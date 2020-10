Dieta autunnale della Mela: perdi peso con gusto abbassando la glicemia

Con la Dieta Autunnale della Mela perdi peso con gusto diminuendo il livello di zuccheri nel sangue. Cosa mangiare e cosa no: esempio menù.

La Dieta autunnale della Mela ti farà dimagrire con facilità e soprattutto abbasserai notevolmente il livello di zuccheri nel sangue.

La Dieta autunnale della Mela

La dieta autunnale della Mela è portentosa e soprattutto non vi annoierà: mangerete molte mele ma anche tanti altri cibi salutari.

La mela è un frutto tipico autunnale privo di grassi e ipocalorico: vi aiuterà nel vostro percorso di perdita di peso abbassando la glicemia e perdendo molti centimetri di girovita.

Ricordatevi di mangiare possibilmente mele biologiche per non ingerire pesticidi e soprattutto non eliminate la buccia del frutto perché racchiude un concentrato di vitamine e minerali essenziali.

La mela appartiene alla lista di cibi in grado di sopprimere velocemente l’appetito appena ingeriti: è un valido aiuto per non cedere alle tentazioni, sarà il blocca fame che vi aiuterà ad essere costanti.

Ricca di vitamina C ma anche di vitamina A la mela sarà un valido alleato per dimagrire tanto quanto nella lotta ai radicali liberi. La buona quantità di potassio contenuta nella mela aiuta a regolare la pressione sanguigna mantenendola stabile.

Un grande potere della mela è anche la stabilizzazione dei livelli id zuccheri nel sangue poiché ne inibisce l’eccessivo assorbimento: è perfetta se soffrite di diabete.

Esempio Menù settimanale

Condizione essenziale per ottenere ottimi risultati e anche in tempi brevi? La costanza, l’allenamento fisico giornaliero per mantenere alto il metabolismo e il deficit calorico.

Bruciate più calorie di quelle che mangiate e senza dubbio perderete peso: la dieta della mela è basata su un deficit calorico e per questo può essere seguita per massimo 1 mese massimo 2.

Non esagerate con i condimenti: 1 pizzico di sale e 1 cucchiaino di olio a pasta saranno sufficienti. Non mangiate dolciumi, junk food e assolutamente niente alcolici.

Ecco un esempio di menù settimanale della dieta autunnale della mela.

Lunedì

colazione: caffè o tea, 1 bicchiere di latte vegetale, 1 mela, 4 noci

caffè o tea, 1 bicchiere di latte vegetale, 1 mela, 4 noci spuntino : 2 fette biscottate +1 yogurt

: 2 fette biscottate +1 yogurt pranzo: 4 gallette di riso + 2 uova + insalata

4 gallette di riso + 2 uova + insalata spuntino :centrifuga di mela, pera e cannella

:centrifuga di mela, pera e cannella cena: filetto di orata al forno con broccoli lessi

Martedì

colazione : caffè o tea+ 30g fiocchi di avena+1 yogurt greco+1 mela

: caffè o tea+ 30g fiocchi di avena+1 yogurt greco+1 mela spuntino: centrifuga mista di frutta e verdura + 3 noci

centrifuga mista di frutta e verdura + 3 noci pranzo: 2 fette di pane di segale + 1 mozzarella light+ 2 pomodori grandi e basilico

2 fette di pane di segale + 1 mozzarella light+ 2 pomodori grandi e basilico spuntino: 1 mela e 1 kiwi

1 mela e 1 kiwi cena: 60g formaggio primo sale + 2 gallette di riso+ melanzane grigliate

Mercoledì

colazione: caffè o tea, 1 bicchiere di latte vegetale, 1 mela, 4 noci

caffè o tea, 1 bicchiere di latte vegetale, 1 mela, 4 noci spuntino : 1 mela+1 yogurt

: 1 mela+1 yogurt pranzo: 50g riso basmati+ 1 scatoletta tonno + zucchine grigliate

50g riso basmati+ 1 scatoletta tonno + zucchine grigliate spuntino : centrifuga di mela, pera e cannella

: centrifuga di mela, pera e cannella cena: minestrone di verdura mista

Giovedì

colazione : caffè o tea+ 30g fiocchi di avena+1 yogurt greco+1 mela

: caffè o tea+ 30g fiocchi di avena+1 yogurt greco+1 mela spuntino : centrifuga mista di frutta e verdura + 3 noci

: centrifuga mista di frutta e verdura + 3 noci pranzo: 2 patate lesse+ bistecca di vitella

2 patate lesse+ bistecca di vitella spuntino : 1 mela e 1 banana

: 1 mela e 1 banana cena: salmone a vapore con asparagi di contorno

Venerdì

colazione :caffè o tea, 1 bicchiere di latte vegetale, 1 mela, 4 noci

:caffè o tea, 1 bicchiere di latte vegetale, 1 mela, 4 noci spuntino :2 fette biscottate +1 yogurt

:2 fette biscottate +1 yogurt pranzo: 60g pasta di farro+ zucca al forno+parmigiano

60g pasta di farro+ zucca al forno+parmigiano spuntino : centrifuga di mela, pera e cannella con due biscotti integrali

: centrifuga di mela, pera e cannella con due biscotti integrali cena: hamburger di vitella e bieta lessa

Sabato

colazione: caffè o tea+ 30g fiocchi di avena+1 yogurt greco+1 mela

caffè o tea+ 30g fiocchi di avena+1 yogurt greco+1 mela spuntino :centrifuga mista di frutta e verdura + 3 noci

:centrifuga mista di frutta e verdura + 3 noci pranzo: 2 patate lesse + orata al forno

2 patate lesse + orata al forno spuntino : 1 mela e 1 banana

: 1 mela e 1 banana cena: 3 gallette di riso, bresaola e cicoria

Domenica

colazione: caffè o tea+ 30g fiocchi di avena+1 yogurt greco+1 mela

caffè o tea+ 30g fiocchi di avena+1 yogurt greco+1 mela spuntino: centrifuga mista di frutta e verdura + 3 noci

centrifuga mista di frutta e verdura + 3 noci pranzo: 50g riso integrale+ sgombro+funghi

50g riso integrale+ sgombro+funghi spuntino :centrifuga di mela, pera e cannella con 2 biscotti integrali

:centrifuga di mela, pera e cannella con 2 biscotti integrali cena: pollo al forno e insalata iceberg

Prima di addentrarvi nella sperimentazione di regimi alimentari è bene che consultiate prima il vostro medico curante. Si ricorda inoltre che questi sono solo dei generici consigli alimentari.