Morto poche ore fa, Zoro in lutto: Gazebo piange la morte di un pezzo importante del programma, lo straziante addio al padre del conduttore

Morto poche ore fa, Zoro in lutto: Gazebo piange la morte di...

Grave lutto per Diego Bianchi, il messaggio di cordoglio sui social: “L’importante è continuare a lottare…”, le strazianti parole

La perdita di una persona cara crea un vuoto destinato a non colmarsi mai. Non molte ore fa, il noto conduttore romano Diego Bianchi, meglio noto come Zoro, è stato colpito da un grave lutto. Il triste messaggio di cordoglio sui social: “L’importante è continuare a lottare…“.

Diego Bianchi, addio al papà

Sono giorni particolarmente tristi per Diego Bianchi. Non molte ore fa, è venuto a mancare il papà Ettore. La triste notizia è stata diffusa da su Twitter dalla pagina di Propaganda Live, la trasmissione di La7 ideata e condotta da Zoro insieme al vignettista Makkox. Ecco il messaggio di cordoglio sui social:

“Ciao Ettore, non eri solo il papà di Diego per noi. Sei stato un pezzo importante di Gazebo e di Propaganda Live. Ci mancherai”.

Ieri sera è andata in onda, sempre su La7, una nuova puntata del suo programma ma non è mancata la commozione del conduttore romano.

Il messaggio del conduttore romano

Come già anticipato nella prima parte dell’articolo, nella giornata di ieri è venuto a mancare il papà di Diego Bianchi, Ettore. L’uomo era molto conosciuto nella sua città, Cupra Marittima. La notizia della sua scomparsa è stato un duro colpo per i telespettatori che, nella serata di ieri, sono stati congedadi con queste parole:

“L’importante è continuare a lottare, per questo dico a mamma e papà che vi voglio tanto bene”.

I funerali si svolgeranno domani nella sua città. La redazione di Letto Quotidiano si stringe attorno al dolore della famiglia del conduttore romano.