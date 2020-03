Didattica a distanza, registro elettronico e lezioni: che cos’è il diritto alla disconnessione?

Molti problemi emergono in questo periodo in merito alla didattica a distanza, per tutti gli studenti che devono seguire le lezioni direttamente dal pc di casa.

La didattica a distanza è uno dei maggiori problemi di questi tempi legati al coronavirus e con le scuole chiuse. Che cos’è il diritto alla disconnesione?

Tra lezione, registro elettronico e disconnessione

Ci sono non poche domande in merito a quello che gli studenti possono svolgere da casa, durante questo periodo di chiusura delle scuole in merito all’emergenza coronavirus.

Come si evince da Orizzonte Scuola, ci sono problematiche per le famiglie e per i docenti che sembrano non avere indicazioni su come muoversi durante questo sinistro periodo.

Che cos’è il diritto alla disconnessione?

Si parla dell’articolo 22 – lettera c8 comma 4 CCNL che evidenzia:

“sono soggetto di contrattazione integrativa i criteri generali per l’utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio al fine di una maggiore conciliazione”

Per questo motivo le disposizioni sono state rimesse con disposizioni che fanno a favore di chi lavora all’interno della scuola e ottemperate con didattiche a distanza, senza alcuna deroga.

Registro elettronico

Internet e tecnologie sono diventati dei migliori amici in questo periodo dove tutti siamo invitati a restare dentro casa, al fine di limitare e contrastare il contagio.

Il registro elettronico è uno strumento valido, ma bisogna fare attenzione al suo utilizzo. Il Garante della Privacy sta effettuando alcuni controlli.

Per compliare il registro al meglio è necessario che vengano richiesti i dettagli a chi di dovere, al fine di svolgere la mansione nel migliore dei modi.