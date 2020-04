Diavoli è la nuova serie tv in onda da venerdì 17 aprile 2020 su Sky e Now Tv, che vede protagonisti gli attori Alessandro Borghi e Patrick Dempsey

Scopriamo tutti i dettagli relativi a Diavoli, la nuova serie televisiva basata sul romanzo del dirigente italiano Guido Maria Brera, con protagonisti i celebri attori Alessandro Borghi e Patrick Dempsey.

Cos’è Diavoli

“Diavoli” è la nuova serie tv diretta da Nick Hurran e Jan Maria Michelini e basata sull’omonimo romanzo dalle tinte autobiografiche scritto e pubblicato dal dirigente italiano Guido Maria Brera, conosciuto anche per essere il marito della nota conduttrice italiana Caterina Balivo.

La serie televisiva, che andrà in onda su Sky e Now Tv a partire da venerdì 17 aprile 2020, vede nel cast Alessandro Borghi nel ruolo del rampante finanziere Massimo Ruggero, Patrick Dempsey nel finanziare Dominic Morgan, Kasia Smutniak come la moglie di questi Nina Morgan, Laia Costa nel ruolo dell’hacker Sofia Flores e Malachi Kirby come Oliver Harris.

La trama della serie tv

La nuova serie tv di Sky e Now Tv vede come protagonista Morgan, un uomo con una vita apparentemente perfetta, che in realtà nasconde numerosi segreti. Morgan è sposato con una fascinosa aristocratica, che ha di recente perso un figlio.

La situazione familiare di Morgan è solo uno dei punti salienti della serie thriller, ricca di immagini d’archivio dei crac che hanno messo in ginocchio il mondo.

Controverso si rivelerà il legame con l’allievo Massimo Ruggero, il quale si ritroverà coinvolto in una guerra finanziaria e dovrà decidere se fidarsi del suo mentore o fermarlo.

La novità della serie sta nel raccontare tale vicenda non più dal punto di vista americano legato alla gestione del potere, ma dalla prospettiva europea, con il collasso degli stati e la crisi del 2008 vista dalle nostre banche.