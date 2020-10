Chi è Diana Poloni: età e curiosità della fidanzata di Francesco Renga

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi alla nuova fidanzata di Francesco Renga, Diana Poloni, con la quale sta insieme dal 2015.

Approfondiamo insieme il profilo di Diana Poloni, la fidanzata del noto cantante italiano Francesco Renga.

Nota chef bresciana, chi è Diana Poloni

Diana Poloni è nota per essere la compagna del noto cantante italiano Francesco Renga. La donna è molto riservata nonostante a Brescia sia famosa per le sue grandi doti culinarie e possiede i social super blindati, per questo non si hanno molte notizie su di lei.

Una splendida donna di 40 anni dai capelli ricci biondi e ribelli ha conquistato il cuore del cantante. Pare abbia un carattere molto determinato, sia molto solare e sempre sorridente: sarà questo che ha stregato il grande Francesco Renga?

Per quanto riguarda il lavoro, sembra che sia impegnata nelle risorse umane in un’azienda che si occupa di distributori automatici. Sappiamo che a Brescia la Poloni è un’apprezzata chef oltre ad essere proprietaria di alcuni locali di ristorazione nella cittadina lombarda.

L’amore con Francesco Renga

Dopo la relazione durata undici anni con la nota attrice e conduttrice Ambra Angiolini, che ha portato anche alla nascita di due figli, Jolanda e Leonardo, l’attore si è innamorato di Diana Poloni.

Ambra e Francesco si sono lasciati nel 2015 e proprio in quell’anno il cantante ha incontrato la Poloni, che all’epoca si occupava di ristorazione.

I due si sono incontrati proprio in uno dei locali di proprietà di lei. Complici forse ottimo cibo, fascino di entrambi e un’ambientazione lussuosa, scattò subito qualcosa di speciale fra la Poloni e Renga.

Farancesco e Diana avrebbero quindi sin da subito dato inizio ad un’amicizia speciale, diventata in seguito uno splendida storia d’amore puro.

Ormai il loro rapporto è consolidato, tanto che Renga le avrebbe dedicato anche la canzone presentata nel 2019 al Festival di Sanremo, dal titolo “Aspetto che torni”.

Il testo dice:

“Per stare con te/ Oggi voglio camminare / Come un treno sui binari / Diventare un’emozione / che attraversa i tuoi pensieri / E seguirti tra le cose che ogni giorno devi fare / Come vento per poterti accarezzare.”

Parole molto sentite ed importanti quelle dedicate da Francesco a Diana in questa canzone. Per lui è una donna molto speciale, capace di renderlo felice mantenendo anche degli ottimi rapporti con i figli avuti da Ambra Angiolini.

Diana è una presenza importante per Francesco in particolare nell’ultimo periodo: il cantante ha perso da poco il suo amato Padre.

Una grande famiglia allargata e felice sembra essere quella di Renga, si legge su CiaoStyle.it, e include anche un grazioso barboncino color caramello di nome Bugo amatissimo sia da Diana che dal cantante.