Chi è Diana Del Bufalo, la cantante e attrice ex fidanzata di Paolo Ruffini, conosciuto nel 2015 durante la conduzione di Colorado

Scopriamo tutti i segreti di Diana Del Bufalo, l’ex fidanzata di Paolo Ruffini. Una vita tra comicità e recitazione che le hanno portato un grande successo.

Chi è Diana Del Bufalo

Nasce a Roma, l’8 febbraio del 1990. Sin da piccola coltiva la passione per la musica e nel 2010 entra nella scuola di Amici di Maria de Filippi. Dopo l’esperienza nel talent show di Canale 5, incide il suo primo inedito, intitolato “Nelle mie favole” e viene scelta per presentare Mai dire Amici con la Gialappa’s Band.

Diana Del Bufalo approda al cinema con la commedia “Matrimonio a Parigi” e prosegue la sua carriera alternando poi al canto, la recitazione e la conduzione.

Diventata nota nel 2014 a seguito della pubblicazione sul web di alcuni video, diventati virali, in cui si cimenta in performance musicali esilaranti, Diana Del Bufalo viene scelta per la conduzione di Colorado nel 2015, accanto a Paolo Ruffini.

Dopo di che Diana recita sul piccolo e grande schermo in C’era una volta Studio Uno, Che Dio ci aiuti, Puoi baciare lo sposo, La profezia dell’armadillo, Attenti al gorilla, L’agenzia dei bugiardi e 10 giorni senza mamma.

Nell’estate 2019 conduce su Rai 2 il programma Un’estate fa con il cantante Pupo.

Chi è Paolo Ruffini

Paolo Stefano Ruffini nasce il 26 novembre del 1978 a Livorno. Esordisce con uno spot pubblicitario per il prodotto Kinder Cereali, dopo di che al cinema nel film di Paolo Virzì “Ovosodo”.

Nel 2002 diventa un volto noto di Mtv Italia, vincendo il concorso “Cercasi Vj”, organizzato per cercare un nuovo vj per il canale. Da quel momento presenta “Hitlist Italia”, “Mtv on the beach”, “Select”, “Mtv Club Generation” e “Mtv Mobile Chart”.

Passa poi alla Rai, conducendo “Stracult”, “Matinée” e “Soirée”. Torna al cinema con “Natale a Miami” e “Natale a New York”, continuando ad alternare conduzioni, cinema e teatro.

Dal 2011 conduce Colorado e nel frattempo esordisce come regista, dirigendo il suo primo film, “Fuga di cervelli”. Dirigerà anche “Tutto molto bello”, “Super vacanze di Natale” e un documentario.

Nel 2019 è al cinema con L’agenzia dei bugiardi, di Volfango De Biasi, e Modalità aereo, di Fausto Brizzi.

Vita privata e curiosità

Diana del Bufalo ha avuto storia d’amore con Francesco Arpino, autore anche di alcuni brani cantati dall’artista romana e diventati poi virali sul web attraverso la diffusione sui social networks.

Nel 2007 Paolo Ruffini sposa la sua compagna Claudia Campolongo. Quando Paolo, nel 2015, intraprenderà la relazione sentimentale con Diana Del Bufalo, sarà difatti ancora sposato.

Proprio questo dettaglio ha suscitato numerose polemiche tra il pubblico, obbligando Paolo Ruffini, all’epoca, a intervenire, dichiarando di essere sì ancora sposato con Claudia Campolongo, ma single da due anni in attesa di divorzio.

La coppia si è conosciuta durante la conduzione di Colorado e da quel momento in poi è apparsa inseparabile, grazie anche alla particolare alchimia legata alla loro vena comica. Nel 2019, però, arriva la notizia della rottura tra i due, resa pubblica da Diana Del Bufalo tramite una foto su Instagram, dopo un periodo in cui i giornali avevano già sottolineato l’aria di crisi tra Diana Del Bufalo e Paolo Ruffini.

La giovane attrice ha dichiarato di essere single da più di un mese e mezzo e che, nonostante i tentativi, con Paolo non ci sia stato nulla da fare. Ha ammesso di aver provato invano a cambiarlo e che alla fine della relazione sia successa qualcosa che il suo sesto senso le aveva lasciato intendere sarebbe accaduta