Diana Del Bufalo molto dimagrita: irriconoscibile l’ex talento di Amici

Diana Del Bufalo visibilmente dimagrita: il segreto per rimettersi in forma, il cambiamento è davvero sorprendente!

Su Instagram, Diana Del Bufalo ha condiviso una stories che ha lasciato i suoi follower senza parole. L’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi è apparsa molto dimagrita.

Il cambiamento è davvero sorprendente: l’attrice e cantante romana svela i suoi segreti per rimettersi in forma.

E’ divenuta famosa sul piccolo schermo in seguito alla partecipazione, nel 2010, al talento show di Amici di Maria De Fillippi. Sin da subito, Diana Del Bufalo conquista tutti per il suo talento poliedrico e per la sua simpatia ed ironia. La sua eliminazione causa una protesta da parte di Platinette, che si spoglia in diretta. Successivamente debutta al cinema come coprotagonista nel film Matrimonio a Parigi di Massimo Boldi.

Nel corso degli anni, ha preso parte a diverse pellicole di successo. E’ molto attiva anche sui social dove non perde mai l’occasione di condividere divertentissimi sketch. Di recente, l’attrice romana ha pubblicato una stories su IG che ha lasciato tutti senza respiro. Si è sempre professata buona forchetta i fan non se lo sarebbero aspettato un cambiamento così radicale.

L’attrice romana svela i suoi segreti

Sui social, Diana Del Bufalo ha condiviso uno scatto in intimo in cui appare molto dimagrita. L’attrice ha ammesso di aver cambiato le sue abitudini: ha abbinato esercizio fisico e una dieta sana ed equilibrata, grazie ai quali mostra adesso un corpo tonico e snello.