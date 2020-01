Diana Caruso, chi è la dama di Uomini e Donne: carriera e passioni

Chi è Diana Caruso, la nuova bellissima dama di Uomini e Donne, con numerose passioni tra cui il canto e la musica

Scopriamo tutti i segreti di Diana Caruso, una delle dame più apprezzate del trono over di Uomini e Donne, che sta conquistando letteralmente tutti tra il parterre maschile.

Chi è Diana Caruso

Diana è una delle nuove dame del trono over, che quasi ogni giorno fanno compagnia ai telespettatori di Mediaset con la loro presenza nel programma di Uomini e Donne.

Diana è arrivata nello studio di Canale 5 nel mese di dicembre 2019, dopo di che ha iniziato una frequentazione con il cavaliere Luca, dal quale si è dichiarata molto attratta.

La donna sembrerebbe non avere più di 50 anni. Laureata in Economia, ha un marcato accento siciliano, oseremmo dire catanese, e secondo alcune indiscrezioni lavorerebbe in banca.

Vita privata e curiosità

Non si hanno moltissime notizie sulla vita privata di Diana. Della donna si sa abbia una grande passione per il bodybuilding e per l’arte. La Caruso, infatti, reciterebbe in teatro, canterebbe e suonerebbe sia il piano che la chitarra acustica. Nel tempo libero, invece, si occuperebbe di volontariato.

Diana è una donna molto riservata e non ama parlare di sé. Nel corso di Uomini e Donne si è convinta, però, a sfilare, mostrando un fisico davvero mozzafiato.

La bellissima donna sarebbe ufficialmente single, condizione necessaria per consentire la partecipazione al programma di Uomini e Donne. All’interno della trasmissione di Canale 5 avrebbe conosciuto Luca, con il quale ci sarebbe già aria di crisi.

L’uomo, infatti, avrebbe incontrato, all’insaputa di Diana, Veronica, Roberta e Valentina M. E non è tutto, perché Luca avrebbe addirittura baciato una donna del parterre. Le scoperte su Luca hanno deluso Diana, che ha deciso di portare avanti la sua frequentazione solo con Simone.