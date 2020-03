Diamond Princess, sbarco completato: il capitano Gennaro Arma scende per ultimo

È terminata l’odissea della Diamond Princess e il capitano Gennaro Arma è sceso per ultimo, dando esempio di grande professionalità.

Lo sbarco di tutti i passeggeri della Diamond Princess

La situazione della nave da crociera bloccata al porto di Yokohama in quarantena si è conclusa nella giornata di ieri. Finalmente è stato possibile far sbarcare tutti i passeggeri ancora presenti sulla nave a seguito del periodo di quarantena subito per emergenza coronavirus.

Una vera e propria epidemia che ha portato i passeggeri a vivere un incubo anziché un viaggio da sogno come preventivato. Le autorità giapponesi hanno confermato lo sbarco e che i pazienti considerati sani e senza problemi avevano cominciato il loro sbarco già giovedì.

Nella serata di ieri sono scese dalla nave le ultime 130 persone e 69 passeggeri di origine indonesiana hanno potuto far ritorno a casa con un charter dedicato, per poi essere messi sotto osservazione al fine di confermare l’assenza di contagio.

Il comandante italiano è l’ultimo a lasciare la nave

Soprannominato il “capitano coraggioso”, Gennaro Arma non ha abbandonato il suo equipaggio e i suoi passeggeri – restando a bordo sino all’ultimo momento.

Come preannunciato ha mantenuto la sua promessa e si è comportato come un valido comandante che in questi giorni di sconforto e panico è riuscito a rassicurare tutte le persone presenti sulla nave. I passeggeri lo hanno ringraziato in ogni modo tra tweet e messaggi: