Diabete di tipo 2: i rimedi naturali da scegliere per star bene

Diabete di tipo 2: se stai cercando un modo per bilanciare naturalmente la glicemia, ci sono diversi rimedi naturali che possono aiutarti.

Sebbene non esistano soluzioni rapide o cure magiche, recenti ricerche hanno dimostrato che esistono diversi integratori ed erbe medicinali.

Essi possono essere utili nella gestione del diabete di tipo 2, a patto che si parli prima col medico curante.

Ginseng

Sebbene esistano diversi tipi di ginseng, gli studi più promettenti sul ginseng e sul diabete hanno utilizzato il ginseng americano (Panax quinquefolius).

Una meta-analisi ha dimostrato che il ginseng americano può migliorare significativamente il controllo della glicemia e il glucosio a digiuno (un indicatore dei livelli generali di zucchero nel sangue) aumentando la sensibilità all’insulina del corpo.

Cromo

Il cromo è un minerale traccia essenziale che svolge un ruolo importante nel metabolismo dei carboidrati e dei grassi e aiuta le cellule del corpo a rispondere correttamente all’insulina.

In effetti, uno studio ha scoperto che l’incidenza del diabete era inferiore nelle persone che avevano assunto un integratore contenente cromo nel mese precedente

Esistono diversi studi promettenti che suggeriscono che l’integrazione di cromo può essere efficace, ma sono tutt’altro che conclusivi.

Un recente studio di revisione ha esaminato 20 diversi studi randomizzati e controllati sul cromo e ha scoperto che l’integrazione ha ridotto i livelli di glicemia a digiuno in cinque dei 20 studi.

L’emoglobina A1c è diminuita dello 0,5% in cinque su 14 studi, ma che in generale i benefici possono essere significativo, ma l’efficacia diffusa dell’uso del cromo nella cura del diabete è piuttosto limitata

Magnesio

Il magnesio è un minerale che si trova naturalmente in alimenti come verdure a foglia verde, noci, semi e cereali integrali e negli integratori alimentari.

Il magnesio è necessario per oltre 300 diverse reazioni biochimiche.

Aiuta a regolare i livelli di zucchero nel sangue ed è necessario per la normale funzione muscolare e nervosa, il ritmo cardiaco, la funzione immunitaria, la pressione sanguigna e la salute delle ossa.

Uno studio suggerisce che bassi livelli di magnesio possono peggiorare il controllo della glicemia nel diabete di tipo 2.

Lo stesso studio mostra prove che l’integrazione di magnesio può aiutare con l’insulino-resistenza aumentando la sensibilità all’insulina.

Tieni presente che, sebbene generalmente sicure, dosi molto elevate di magnesio possono causare diarrea, nausea.

Anche perdita di appetito, debolezza muscolare, difficoltà respiratorie, bassa pressione sanguigna, frequenza cardiaca irregolare e confusione.

Può interagire con alcuni farmaci, come quelli usati per l’osteoporosi, l’ipertensione (bloccanti dei canali del calcio), così come alcuni antibiotici, miorilassanti e diuretici.

Cannella

È stato scoperto che la cannella ha una capacità di abbassare il glucosio e allo stesso tempo riduce i biomarcatori lipidici inclusi trigliceridi, colesterolo lipoproteico a bassa densità e colesterolo totale.

Un recente studio clinico randomizzato in triplo cieco, controllato con placebo, ha esaminato l’integrazione di cannella in 140 persone con diabete di tipo 2 per tre mesi.

Nello studio, i partecipanti sono stati divisi in gruppi e hanno ricevuto 2 capsule al giorno da 500 milligrammi di polvere di cannella ciascuno o un placebo.

Aloe Vera

Il gel di aloe vera è meglio conosciuto come rimedio domestico per lievi ustioni e altre condizioni della pelle.

Una recente recensione suggerisce che il gel di aloe vera può aiutare le persone con diabete.

Grazie a una serie di composti attivi di fitosterolo dalla pianta che sono stati trovati, c’è la possibilità di ridurre livelli di glucosio nel sangue ed emoglobina A1c migliorando la conservazione e l’utilizzo del glucosio.