Di Maio, “Rousseau fondamentale”: iscritti decidono su regionali in Emilia

Si attendono le votazioni degli iscritti su Rousseau per la presentazione delle liste alle regionali in Emilia. Per Di Maio la decisione va presa insieme

Tensione nel M5S per la decisione sulla presentazione delle liste alle regionali in Emilia, Di Maio vorrebbe evitare ma rilancia il voto agli iscritti su Rousseau perché convinto che le decisioni importanti vadano prese insieme.

L’importanza delle lezioni regionali in Emilia

Le prossime elezioni regionali in Emilia stanno mettendo in fermento il mondo politico ed i vari schieramenti.

Secondo molti l’assetto politico potrebbe avere uno scossone dal risultato delle votazioni che si terranno il 26 gennaio 2020.

Le regionali in Emilia dovevano essere in programma entro novembre ma sono state spostate al 2020 per permettere l’approvazione della legge di bilancio.

Pd e Lega intanto sono in piena guerra di sondaggi anche se i risultati sono incerti ed in continuo cambiamento.

Un’attenzione dunque particolare sul 26 gennaio 2020 da parte dei vari movimenti, primo fra tutti l’M5S che però risulta spaccato sulla decisione.

Di Maio invita gli iscritti a votare su Rousseau

A quanto risulta dalle indiscrezioni i militanti del Movimento Cinque Stelle in Emilia sarebbero favorevoli alla presentazione delle liste per le Regionali, ma Di Maio non sarebbe della stessa opinione.

“Il Movimento sta attraversando una fase di cambiamento ma mandare i cittadini nelle istituzioni è nel suo dna”

E’ il messaggio apparso sulla pagina Facebook dei cinquestelle, e ospite a “L’Aria che tira” il leader pentastellato ha ribadito il pensiero-

“Le decisioni importanti le prendiamo io e Grillo”

confermando la telefonata con Beppe Grillo per decidere se indire o meno il voto su Rousseau.

Di Maio ha poi aggiunto che per il M5S è fondamentale la partecipazione degli iscritti e quindi il voto tramite la piattaforma Rousseau come riporta anche adnkronos: