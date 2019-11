Incontro a Roma tra Di Maio e Grillo. Il Ministro degli Esteri in fuga dalla Sicilia per un colloquio col fondatore del Movimento 5 Stelle

Di Maio e Grilo s’incontrano a Roma: il capo del M5s sotto assedio. Qual è il programma del colloquio?

Movimento 5 Stelle in crisi

Il Movimento 5 Stelle sta attraversando una fase difficile della sua storia politica. Grillo, che è stato uno dei maggiori sostenitori dell’accordo con i dem, ha dovuto fare i conti con i risultati della piattaforma Rousseau. I votanti pentastellati hanno scelto di non legittimare lo stop auspicato da Di Maio e correre per le elezioni regionali in Calabria ed Emilia-Romagna.

L’idea di Grillo era quella di non correre alle prossime regionali, in modo da inidirizzare i voti al candidato Pd, mossa che, però, i sostenitori del M5s non gli hanno concesso.

“Davide Casaleggio ha capito che il Movimento creato da suo padre è finito. Si tratta solo di gestirne la fase terminale”

è il duro commento del filosofo del diritto, Paolo Becchi.

Incontro tra Di Maio e Grillo

Un Movimento che sarebbe, dunque, alle accelerate finali, con Luigi Di Maio sempre più sotto assedio. Il voto sulla piattaforma Rousseau si è mosso in direzione contraria alle aspettative del Ministro degli Esteri, che sta vivendo ore cruciali per la sua leadership.

A Palazzo Chigi sembra tirare una brutta aria, anche se Luigi Di Maio nega ogni tensione. Secondo alcune indiscrezioni, tra Conte e Grillo ci sarebbero diversi contatti telefonici, in vista, presumibilmente, di una futura leadership del premier nel Movimento 5 Stelle.

Intanto Di Maio è atterrato a Roma dalla Sicilia, dov’era in visita a sostegno delle persone colpite dal maltempo, per incontrare Beppe Grillo.

“A Roma c’è il governo, ma nei territori c’è il M5S. Non possiamo asservire il M5S alle logiche del governo”

ha fatto sapere il Ministro degli Esteri, annunciando che sarà Francesco Aiello il candidato del M5s per le elezioni regionali in Calabria.