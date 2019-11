DevilA, chi è il cantante di Amici 19: infanzia, vita privata e curiosità

Chi è DevilA, uno dei cantanti che compongono la nuova classe della diciannovesima edizione di Amici di Maria De Filippi

Scopriamo tutti i segreti di DevilA, il giovane cantante che da San Giuseppe Vesuviano è riuscito a entrare nell’ambito talent show di Canale 5, la scuola di Amici di Maria De Filippi.

Chi è DevilA

Angelo Autorino, in arte DevilA, nasce a San Giuseppe Vesuviano (in provincia di Napoli) nel 1998. Sin da piccolo si appassiona alla musica, dando vita a una sperimentazione innovativa di generi. Angelo, infatti, crea un nuovo genere, dove mischia il rap classico con suoni più moderni. Nel 2017 arriva il vero e proprio successo, quando viene inserito tra le giovani promesse e lanciato sul palco del premio “Bassa Irpinia”.

Nel 2019, Angelo è protagonista di una defezione a Sanremo Giovani 2019. A poco meno di una settimana dall’inizio della fase eliminatoria, che avrebbe portato alla scelta di cinque delle otto nuove proposte che gareggeranno a Sanremo 2020, DevilA ha deciso di ritirarsi.

Il giovane cantante, infatti, avrebbe dovuto esibirsi, con il brano Disordine, a “Italia Sì” nella puntata prevista per sabato 30 novembre 2019. L’organizzazione di Sanremo Giovani ha invece dovuto provvedere alla sostituzione di DevilA, in quanto il cantante ha scelto di ritirarsi dopo essere stato ammesso, lo scorso sabato, tra gli allievi della 19esima edizione di Amici.

Un peccato per DevilA, che non parteciperà al programma condotto da Marco Liorni, sotto la direzione artistica di Amadeus, che avrebbe potuto dargli la possibilità di essere tra le nuove proposte del prossimo Sanremo 2020. La strada sembra comunque spianarsi per il cantante napoletano, tra i concorrenti di Amici 19.

Vita privata e curiosità

Non si sa molto della vita privata di DevilA: non è noto neppure se sia fidanzato o se sia single, informazione che non è semplice evincere dai social del giovane.

A proposito di social, Angelo è molto seguito sul suo profilo Instagram, con circa 13 mila follower. Il cantante possiede anche un canale Youtube, dove è possibile vedere le sue esibizioni.