Monica Bellucci, insulti contro la figlia 15enne ‘Hai rifatto tutto il viso’: Deva Cassel nel mirino degli haters

Deva Cassel finisce sotto il mirino degli haters a causa dell’ultimo post su Instagram, la figlia di Monica Bellucci non rimane in silenzio e risponde

Deva Cassel è al centro dell’attenzione mediatica per alcuni attacchi ricevuti dagli haters su Instagram.

La figlia di Monica Bellucci e di Vincent Cassel ha già un bel caratterino, nonostante la giovane età, e per questo ha deciso di rispondere prontamente alle accuse…

La bellezza di Deva Cassel

Deva Cassel ha soli 15 anni, ma è già bellissima come la madre. Su Instagram vanta un seguito pari a 86 mila followers, che ci tengono a rimanere sempre aggiornati sulla sua vita quotidiana.

La somiglianza tra madre e figlia aumenta sempre di più e a vista d’occhio, proprio perché Deva si trova ancora nella fase della crescita.

La giovane cambia, si trasforma e non sembra essere la stessa in ogni foto che posta sui social. Proprio per quest’ultimo particolare, la Cassel ha dovuto fare i conti con alcuni haters, che l’hanno attaccata.

Gli attacchi degli haters

Il suo pubblico ha notato gli occhi azzurri della 15enne e alcuni cambiamenti del viso e per questo ha ipotizzato che potesse aver già ceduto al fascino della chirurgia estetica.

Molto duri gli attacchi ricevuti dalla giovane, che, benché abbia soltanto 15 anni, sa come difendersi. La figlia d’arte non è voluta, infatti, rimanere in silenzio.

L’ipotesi che si sia sottoposta a trattamenti di chirurgia estetica è stata immediatamente smentita dalla stessa Deva, che ha anche svelato perché non potrebbe mai sottoporsi ad alcun ritocchino.

La rivelazione di Deva

Di fronte ai commenti degli haters, che l’hanno accusata di essersi ritoccata, Deva ha fatto sapere che non lo potrebbe mai fare.

Il motivo? La giovane ha i due genitori assolutamente contrari, che non glielo permetterebbero mai.

In maniera molto matura, la giovane ha ricordato a tutti di essere ancora un’adolescente, periodo nel quale molti cambiamenti possono rivelarsi repentini.

Mistero risolto, dunque, per Deva Cassel che, sui social, si diverte a usare i filtri che le cambiano colore di occhi.