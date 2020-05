Nell’ultima puntata di Detto Fatto, salotto televisivo di Rai Due, la conduttrice Bianca Guaccero non è riuscita a dissipare un’atmosfera di forte imbarazzo. Questa volta le gaffes e gli strafalcioni televisivi non c’entrano.

A mettere a disagio la trentanovenne pugliese è stato nientepopodimeno che un omaggio floreale recapitato in diretta nello studio di Rai Due. L’identità del corteggiatore? Non pervenuta, ma solo inizialmente.

Dopo pochissimi minuti dalla consegna di una simbolica rosa rossa, la regia di Detto Fatto ha trasmesso un filmato registrato appositamente dall’audace spasimante di Bianca Guaccero. L’intraprendente galantuomo che sta corteggiando spudoratamente la conduttrice è Adil Rami, ex difensore del Milan:

Bianca Guaccero, fortemente in imbarazzo e spiazzata dal gesto del suo accanito pretendente, ha commentato così:

“Intanto grazie Rami, per il gesto. Prima che si scatenino i gossip, ci tengo a dirlo, che io e lui non ci conosciamo, non l’ho mai incontrato. Mi ha scritto solo su Instagram mentre facevamo questo programma e fatto dei complimenti. Ma non lo conosco, so solo che è un calciatore. Che lui mi abbia voluto mandare questo messaggio, io ringrazio, ma basta. Ringrazio per il corteggiamento. Non lo conosco e quindi non si metta in moto che non esiste, mi dispiacerebbe”