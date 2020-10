Ospite a Da noi a ruota Libera, Bianca Guaccero ha svelato novità su Detto Fatto: più moderno ed entusiasmante. Ecco cosa cambierà.

L’appuntamento con Detto Fatto torna da lunedì 26 ottobre 2020 con un nuovo orario e molte altre novità.

Bianca Guaccero, ospite a Da noi a ruota libera, ne svela alcune delineato la nuova sagoma del programma.

Bianca Guaccero ospite di Da noi a ruota libera

Lunedì 26 ottobre 2020 torna su Rai2 l’appuntamento, da ora pomeridiano, con il programma Detto Fatto dalle 14.55 fino le 17.30. Sarà Bianca Guaccero a condurre il programma per il terzo anno.

Il programma televisivo Detto Fatto è di genere factual ed è stato condotto da Caterina Balivo, poi Serena Rossi e nelle ultime tre edizioni dalla splendida Bianca Guaccero.

Lo scopo del programma è mostrare a tutti i telespettatori sintonizzati soluzioni e tips su make over, cake design, make up, cucina, economia domestica, giardinaggioo, hair styling, look, decorazioni e anche alimentazione. Tutto questo attraverso dei Tutorial in cui appunto si spiegano trucchi, segreti e soluzioni.

Sarà una ripartenza con molte novità e Bianca Guaccero ne ha svelate alcune mentre era ospite a Da noi a ruota libera. A gennaio si vociferava che non conducesse più lei il programma non non è così.

La conduttrice di Da noi a ruota libera, Francesca Fialdini, si è detta:

siamo fieri di presentarvi un detto fatto più rimodernato.

Nel collegamento con la Guaccero è stato poi precisato da lei stessa che nel programma sarà riservato uno spazio solo all’emotainment.

Detto Fatto, tutte le novità

La nuova edizione di Detto Fatto sarà più familiare ma allo stesso tempo estremamente coinvolgente e scoppiettante: subirà una rimodernata generale che il pubblico amerà senz’altro, a della della conduttrice.

Si legge su LaNostraTv.it che la Guaccero ha puntualizzato che ci sarà anche una puntata speciale con il format del Talent affinché un nuovo tutor entri a far parte del team.

Sarà dato più spazio alla gente comune:

Ho il desiderio di aiutare le persone mettendo i tutor a loro disposizione. Daremo respiro allo loro storie.

Continua dicendo che il programma sarà come una grande e accogliente casa per tutti, nessuno escluso.

Dopo aver rotto il silenzio sulla questione con Caterina Balivo, Bianca Guaccero ha confermato che in questa edizione non ci saranno scontri con Vieni da me come negli anni scorsi.

Al termine dell’ospitata virtuale, Francesca Fialdini ha con entusiasmo concluso dicendo:

Devo venire in queste puntate!

rimarcando un’ulteriore novità di Detto Fatto. Quest’anno infatti un personaggio famoso avrà l’opportunità di raccontarsi a 360° nel programma grazie alla rubrica dedicata chiamata ‘A tu per tutorial’.