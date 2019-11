Detox per il corpo e l’anima prima di Natale: ecco come fare

Detox prima di Natale per arrivare al cenone senza lo stress che le festività comportano.

Dicembre è un mese ricca di felicità e gioia, con festività e tutto il resto. La paura di ingrassare, però, è dietro l’angolo. Ecco come fare detox prima di Natale.

PER LA TUA MENTE

Succederà: le persone ti irriteranno in questo periodo dell’anno. Il vicino che ha appena rubato il tuo parcheggio, il compagno di lavoro che si ubriaca orribilmente a fine anno, per esempio.

Hai due scelte:

Arrabbiati davvero quando queste persone sono all’altezza delle aspettative

Scegli di non impegnarti.

Puoi essere infastidito da qualcuno mentre scegli di non far caso a con loro e al loro comportamento. Puoi scegliere semplicemente di annuire, sorridere e allontanarti dalla conversazione.

PER IL TUO CORPO

Cosa possiamo fare per sentirci come se ci stessimo divertendo, anche quando ci si sente un po’ giù e non si è in vena di festeggiare?

Tre cose:

Bere acqua. Bevi due bicchieri grandi come prima cosa che fai quando ti alzi al mattino. E poi, ogni volta che vai a mangiare o bere qualcosa, devi solo precedere l’alimento con un piccolo bicchiere d’acqua prima.

Il tuo fegato fa un buon lavoro di disintossicazione del tuo corpo ogni singolo giorno ma farà fatica a fare bene il suo lavoro in questo periodo dell’anno se sei eccessivamente disidratato dal caldo e dagli alcolici.

Mangia da un piatto più piccolo. Quando mangiamo cibo delizioso tendiamo a pulire il nostro piatto anche se siamo sazi. Quindi scegli un piatto più piccolo e ti sentirai “sazio” piuttosto che pieno dopo aver mangiato tutto.

Muovi il tuo corpo per 20 minuti. Parcheggia nell’angolo più lontano del parcheggio del centro commerciale. Vai a fare surf in spiaggia.

Invece di connetterti a Facebook, fa una passeggiata intorno all’isolato.

PER LA TUA ANIMA

Prenditi del tempo per respirare. Questa è una cosa così semplice ma che viene rapidamente e facilmente dimenticata nella frenesia generale di dicembre.

Inspirare per quattro secondi;

Tieni su il respiro per quattro secondi;

Espirare per quattro secondi.

Fallo quattro volte. Questa è una semplice tecnica di meditazione che richiede tutto un minuto.