Desirée Mariottini, svolta nel caso: la richiesta della Procura stupisce tutti

Giro di boa e svolta nel caso di Desirée Mariottini, con la richiesta da parte della Procura che ha stupito tutti. Cosa è successo?

Una svolta inaspettata per l’omicidio della povera Desirée Mariottini e sui suoi killer. Vediamo insieme gli aggiornamenti

La morte della giovane vittima

La giovane vittima ha vissuto le ultime ore della sua vita tra l’angoscia e il dolore. Prima un mix di droge micidiali e poi uno stupro durato ore, dove uomini a turno hanno abusato di lei.

Ora si chiede verità e giustizia per la povera ragazza, che ha visto in faccia i suoi aguzzini e non può più vivere la spensieratezza della sua età.

La richiesta della Procura

Come riportato da Il Messaggero – dalla Procura della Repubblica di Roma ha chiesto il rinvio a giudizio di quattro persone iscritte nel registro degli indagati per il suo omicidio.

Questi sono i quattro uomini di origine africana, accusati di spaccio di stupefacenti – stupro e omicidio. Secondo i Pm sarebbero stati loro ad abusare della ragazza a turno, dopo l’assunione del mix letale di droghe che l’hanno portata dapprima all’agonia e successivamente alla morte – senza che nessuno di loro alzasse un dito per aiutarla o chiamare i soccorsi.

Gli stessi sono stati incastrati grazie alle indagini e agli esami del DNA con tracce posizionate in vari luoghi del corpo della vittima.

Uno degli altri tre indagati deve rispondere per la cessione dell’edificio, mentre gli altri due hanno chiesto di patteggiare in merito all’accusa di spaccio.

L’udienza verrà fissata dal giudice, così da decidere sul destino dei sette colpevoli.