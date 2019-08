Desertificazione, la Terra ha smesso di diventare verde da 20 anni

Secondo un recente studio, la Terra ha smesso di diventare verde da almeno vent’anni a causa del processo di desertificazione. Secondo i ricercatori, siamo di fronte ad una delle conseguenze del cambiamento climatico derivante dal riscaldamento del nostro pianeta.

Ormai i cambiamenti climatici sono evidenti, quello che forse balza meno agli occhi, è il fatto che la Terra ha smesso di diventare verde da almeno vent’anni. Questo significa che le piante dei nostri polmoni verdi che trasformano la CO2 in ossigeno, crescono sempre di meno. Il nostro pianeta è meno verde, perché stiamo disboscando senza sostituire o piantumare nuovamente le zone deforestate.

Il risultato dello studio:

A dirci che la Terra ha smesso di diventare verde, è uno studio che è stato condotto da un team di scienziati a livello internazionale. Lo possiamo leggere per esteso sulla rivista scientifica Science Advances. A livello globale, abbiamo una diminuzione della crescita delle piante, che dipende secondo gli scienziati, ad un graduale calo dell’umidità presente nell’aria del nostro pianeta. Questa situazione, è figlia esclusivamente del cambiamento climatico.

Questo studio si basa su delle osservazioni effettuate grazie ad un satellite. Non si è analizzata una sola regione, ma l’intero globo a partire dagli anni ’80, per poi proseguire fino ai giorni nostri. Fino agli anni ’90 si è potuto registrare una crescita della vegetazione a livello globale, cosa cessata però negli ultimi vent’anni, fino a cessare quasi del tutto.

Secondo i modelli climatici in uso, si vede come molto probabile una diminuzione nella pressione del vapore, correlata con il surriscaldamento globale. Questo come scrivono gli autori dello studio “potrebbe avere un impatto sostanzialmente negativo sulla vegetazione”. Occorre quindi correre ai ripari, tentando di ridurre deforestazione ed emissioni che portano al surriscaldamento globale.