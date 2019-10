Quali sono i guadagni di deputati e senatori? Ecco a quanto ammontano!

Non si parla mai dei guadagni di deputati e senatori. A quanto ammontano?

Quanto guadagnano i nostri deputati e senatori? Dopo il taglio dei parlamentari, riforma fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle, sono stati accesi i riflettori sui costi della politica in generale.

I senatori ricevono un’indennità mensile netta di 5.304,89 euro, più una diaria di 3.500 euro.

I deputati hanno diritto a un’indennità mensile pari a 5.346,54 euro mensili più una diaria di 3.503,11 euro.

Oltre a queste voci, sia i senatori che i deputati hanno diritto al rimborso per le spese di mandato ed ai rimborsi forfettari fra telefoni e trasporti.

Pertanto, facendo qualche conto in tasca: i deputati percepiscono 13.971,35, mentre i componenti del Senato guadagnano ogni mese 14.634,89 euro.

Diminuire gli stipendi dei parlamentari: la proposta del Movimento 5 Stelle

Durante la scorsa legislatura, il Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta di legge per dimezzare le indennità.

Attualmente, i 5 Stelle hanno proposto uno stipendio da 3.500 euro più una diaria da 3.000 euro.

A noi italiani la casta politica “pesa” sicuramente di più rispetto ai cittadini degli altri paesi europei. I parlamentari di casa nostra, infatti, hanno gli stipendi più alti d’Europa.

Stipendi parlamentari in Europa: i più alti quelli italiani

Il primato è detenuto da Italia, Austria e Germania: gli stipendi parlamentari medi italiani si attestano sui 125mila euro annui, in Austria 121.608 euro e in Germania 108.984 euro.

Spostandoci in Romania i parlamentari guadagnano sotto i 20.000 euro.

In Inghilterra, l’House of Commons ha 650 membri e l’indennità mensile lorda è di 6.350 euro, e come diaria si può richiedere un rimborso massimo mensile di 1.922 euro.

In Spagna lo Congreso de los diputatos è composto da 350 membri e percepiscono un’indennità mensile lorda di 2.813 euro.

In Belgio l’indennità parlamentare mensile lorda è pari a 7.374 euro, ma non è prevista nessuna diaria.

In Francia, l’Assemblée nationale ha 577 deputati e l’indennità lorda è di 7.100 euro