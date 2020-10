Depressione, cosa accade se soffochi la tua indole e la tua energia vitale?

La depressione si impossessa di te quando soffochi la tua energia vitale e il tuo Io: non esprimi davvero chi sei al 100% e stai male. Come guarire?

Non esprimere al 100% il tuo essere a lunga andare ti logorerà e la depressione verrà a bussare alla tua porta.

Come evitare che ciò accada?

Depressione ed espressione di sè

Quando la depressione bussa alla tua porta non ignorarla: ascoltala e fai ciò che è in tuo potere per farla andar via. Non è bene far finta di niente ma nemmeno crogiolarsi in uno stato di ‘limbo’, la scelta giusta è sempre agire per migliorare le cose.

La depressione è un stato emozionale che pervade mente e corpo rovinando il meraviglioso viaggio che è la vita stessa: ci sentiamo stanchi, insoddisfatti, senza stimoli e ogni attimo lasciato sarà perso per sempre. Anche il colore più sgargiante e meraviglioso ci sembrerà fioco, scolorito e triste.

Se siamo depressi significa che qualcosa nella nostra vita non va, qualcosa non sta andando nel verso giusto e il nostro essere non è a suo agio nei panni della vita che conduciamo.

Molto spesso la depressione è scaturita dalla mancanza di espressione di noi stessi: quante volte ci limitiamo o ci nascondiamo agendo o comportandoci in modi che non ci rispecchiano? Più a lungo manterrete tale comportamento e più la depressione diventerà un nemico cronico del vostro Io.

Il corpo ,ma soprattutto la mente, avverte quando il nostro vero Io non si esprime al 100% e reagisce con un atteggiamento di chiusura, insoddisfazione e necessità di evasione. Quando accade giorno, dopo giorno e dopo giorno arriveremo ad un punto di stallo nel quale la depressione ci pervaderà completamente.

Liberatevi della depressione abbracciando voi stessi: il vostro essere più profondo qualunque esso sia è quello che dovete esprimere per stare bene. Mostratevi al mondo e vivetevi per quello che siete davvero.



Come evitare che la depressione ti pervada

Ricordate che la depressione è un stato disagevole, doloroso tanto per la mente quanto per il corpo. Allo stesso tempo è però un messaggio importante che la tua anima ti vuole inviare.

L’anima e la mente stessa si esprimono attraverso la depressione cercando di farci capire che quello che stiamo vivendo, o facendo, non fa per noi.

Non esprimere noi stessi ci porta a compiere un viaggio di vita lontano da quello che dovremmo fare realmente. La depressione è un segnale che se si palesa non andrebbe mai ignorato.

Come evitare che la depressione bussi alla nostra porta? Senza dubbio vivere ogni giorno come pura espressione di noi stessi. Respirare la libertà di espressione e metterla in atto vi farà stare bene con voi stessi e con tutto quello che vi circonda.



Se vinciamo è bene congratularsi con noi stessi senza avere il senso di colpa che ci ricorda che non è merito nostro ma degli altri. Quando perdiamo anche è bene prendersela con noi stessi e non eventuali concause ma non ricercare solo la colpa al di fuori di noi.

Per combattere la depressione evitando che ci pervada dobbiamo star bene con noi stessi: essere positivi, dominare il caos intorno a noi con la calma interiore e vivere ogni giorno esprimendo al massimo il nostro essere.

Non nasconderti o privarti di quello che vuoi essere o avere, mostrati al mondo per quello che sei e vivi il tuo percorso di vita libero da qualunque ostacolo.