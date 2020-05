Depilazione completa e indolore, i trucchi per un lavoro perfetto in pochi minuti

Depilazione completa e indolore, i trucchi per un lavoro perfetto in pochi...

Anche tu hai l’incubo dei peli? Non è necessario andare dall’estetista per una depilazione completa. Ecco i metodi fai-da-te più efficaci

Dai metodi più di nicchia come il threading, alla classica rasatura old school, ci sono infinite opzioni da poter prendere in considerazione per rimuovere i peli superflui dal tuo corpo. Alcuni metodi di rimozione dei peli sono sicuramente più facili da attuare in pratiche fai-da-te rispetto ad altri, pertanto devi scegliere quale è il metodo più efficace e adatto alla tua pelle e alla tua tipologia di pelo.

I metodi depilatori più efficaci, alcuni Non dolorosi:

Lametta: La rasatura è probabilmente la forma più popolare di depilazione casalinga. È veloce, è economico e funziona. Se questo è il metodo che preferisci, assicurati di utilizzare sempre i prodotti adeguati per preparare la pelle per evitare fastidiosi peli incarniti.

L’esfoliazione su tutto il corpo – attuata regolarmente – aiuta a ridurre le possibilità di far insorgere peli incarniti, così come l’applicazione di lozione (o olio) per ammorbidire la pelle.

Anche se puoi letteralmente radere qualsiasi area del corpo, devi sapere che le gambe e le ascelle sono le zone più adatte per mettere in atto la rasatura. La rasatura efficace della linea bikini (e delle aree circostanti) diventa un po’ più complicata, quindi consigliamo altre forme di depilazione per quei punti sensibili.

Ceretta: Anche se sei affezionata al rasoio, potresti trovare difficoltà a raggiungere queste zone difficili. La ceretta tiene a bada la crescita dei peli, poiché li rimuove a livello del follicolo, mantenendo le gambe (le braccia o il viso) setose e lisce più a lungo di molti altri metodi.

Ci sono anche altri vantaggi: tra questi, il fatto che sostanzialmente svolge un’azione di esfoliazione, quindi la ceretta può aiutare a mantenere la pelle più morbida, poiché rimuove le cellule morte della pelle.

Sugaring: Lo Sugaring imita la ceretta, in quanto rimuove l’intero pelo dal follicolo. Probabilmente la differenza più grande è che questo prodotto presenta tipicamente una pasta a temperatura ambiente e viene applicata (e rimossa) nella stessa direzione della crescita dei capelli, al contrario della ceretta, che tira contro il verso di crescita naturale dei peli.

La pasta di zucchero non si attacca alla pelle come la cera calda, quindi questo servizio potrebbe non far male molto se si è sensibili ai servizi di ceretta.

Metodi meno noti

Epilazione: Simile alla ceretta e alla pasta da zucchero, l’epilazione è un altro metodo che rimuove i peli dalla radice. A differenza di questi metodi che utilizzano una miscela o composto per rimuovere i peli, l’epilazione utilizza un’azione meccanica per estrarli.

Questi dispositivi elettrici assomigliano al tipico rasoio elettrico, ma rimuovono ogni pelo a livello del follicolo, mantenendo la pelle priva di peluria per un periodo di tempo più lungo.

Crema Depilatoria: Le creme depilatorie utilizzano sostanze chimiche per rimuovere i peli piuttosto che un’azione meccanica per strapparli.

Dissolvono letteralmente i capelli sulla superficie della pelle. Se applicate correttamente, queste creme possono darti le gambe più setose della tua vita!

Tuttavia, se hai la pelle sensibile, spalmarti di sostanze chimiche come queste potrebbe non essere la soluzione migliore. Si consiglia di provare sempre un patch test su una piccola area della pelle per capire se si va incontro o meno a una reazione allergica.