Dentista, le linee guida e le indicazioni operative per la fase due

Come si dovrà andare da dentista? Tutte le regole e le indicazioni per affrontare al meglio la fase due.

Anche per recarsi dal dentista in questa delicata fase due sarà necessario osservare regole di comportamento e indicazioni di sicurezza.

Le linee guida e le indicazioni di sicurezza

Durante la fase due per recarsi dal dentista sarà doveroso osservare tutte le norme di sicurezza, al fine di evitare non solo assembramenti ma anche possibili contagi.

Arrivano finalmente le indicazioni operative a cui tutti professionisti dovranno fare riferimento, come da coordinamento del Professor Enrico Gherlone.

Per accedere allo studio dentistico sarà necessario prendere un appuntamento telefonicamente e affrontare il “triage a distanza” per valutare la tipologia di visita da svolgere. Tutti i pazienti dovranno accedere da soli, ma potrà essere previsto un accompagnatore (che dovrà essere annunciato in fase di appuntamento). Doveroso lavarsi le mani e applicare il gel igienizzante ed entrare nello studio con la mascherina, seguendo le indicazioni del medico.

All’interno della sala d’attesa non ci saranno giornali, giocattoli, riviste con sedie che avranno distanza di un metro l’una dall’altra. Tra un appuntamento e l’altro si dovrà procedere con la sanificazione delle superfici – areazione del locale e sostituzione di tutte le pellicole di protezion (procedure già in uso negli studi dentistici).

Per quanto riguarda i costi, il Dottor Ghirlanda Presidente Andi – non dovrebbero aumentare, come riportato direttamente al TgCom24: