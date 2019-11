Vi ricordate Denis Fantina? Ecco cosa fa oggi l’ex vincitore di Amici

Amici, che fine ha fatto il bravissimo cantante e attore Dennis Fantina? Vediamo insieme che cosa fa oggi e com’è diventato

Sono ormai passati 12 lunghi anni dall’ultima apparizione di Dennis Fantina di Amici. La prima edizione di Saranno Famosi che è poi è diventato nel tempo Amici di Maria De Filippi.

Dennis Fantina ecco cosa fa oggi

Il cantante apparso per la prima volta sullo schermo nel 2001 riscuotendo un enorme successo tra il pubblico. Il bravo Dennis classe 1976, dopo il grande successo a Saranno Famosi, ha continuato a percorrere la carriera della musica. La sua carriera però, è iniziata già molto prima di partecipare al programma, circa negli anni 90. Nel corso del tempo il bravissimo Dennis ha pubblicato però circa 3 dischi, l’ultimo nel 2015 “ Non mi basti tu” diventato anche disco d’oro.

Il giovane per molto tempo ha lavorato in tv e in teatro, dove ha interpretato anche Danny Zucco nel musical Grease. Ma cosa fa oggi Dennis ma sopratutto com’è diventato,vediamo insieme alcune foto del primo concorrente di Saranno Famosi:

Dennis al centro di una polemica

Il cantante Dennis nel corso del tempo oltre a diventare un attore e un cantante, è stato però anche al centro della polemica con Maria De Filippi.A quanto pare il cantante avrebbe recriminato il fatto che durante il programma ” Sfida dei talenti”lo spettacolo di alcuni protagonisti delle edizioni passate, Maria non avesse invitato nessun concorrente della prima edizione:

“Maria De Filippi ha registrato a Torino Amici, la Sfida dei Talenti (in onda domani su Canale 5 ndr) dove né io né nessun altro della prima edizione è stato invitato. In otto anni di trasmissioni nessuno di noi della prima edizione è mai stato contattato per qualche serata. E in occasione di questa puntata speciale mi sembrava giusto, anzi onesto, che fossimo i primi a essere convocati. Mi fa un po’ strano. Semplicemente ci hanno etichettati come non Amici. Quindi io dico, ho fatto Saranno Famosi e non Amici che non è più un talent show ma un reality show. Noi andavamo lì, registravamo le ore di lezione e poi tornavamo in albergo, loro sono ripresi 24 ore su 24. Noi poi studiavamo tutte le materie, loro invece si presentano solo per ballo o canto”.

Ma la replica di Maria non è tardata ad arrivare e la conduttrice di Canale Cinque ha infatti raccontato a Vanity Fair: