Denise Pipitone, la nuova segnalazione dall’Ecuador: a Chi l’ha visto? la verità

Nel corso della trasmissione, Federica Sciarelli ha rintracciato ed intervistato la ragazza straniera che molti utenti avevano segnalato, per via della somiglianza con Piera Maggio.

Intanto proseguono le indagini sulla scomparsa della piccola Denise Pipitone. Ascoltata anche la collega di Anna Corona, che quel primo settembre aveva detto di essere a lavoro mentre la bambina spariva nel nulla.

La segnalazione dal Sudamerica

È iniziato tutto con un tam tam sui social, da lì la segnalazione è arrivata all’avvocato Giacomo Frazzitta e a Federica Sciarelli, la conduttrice di Chi l’ha visto?

Proprio nel corso della trasmissione in onda mercoledì sera su Raitre, la Sciarelli ha mandato in onda un’intervista alla ragazza somigliante a Piera Maggio.

“Sono nata in Brasile e non mi sono mai mossa da qui”.

La ragazza in cui molti hanno visto una somiglianza con la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004 ha 29 anni, non si chiama Denise e non vive in Ecuador.

Cala quindi il sipario su una delle tante piste che si sono aperte nelle ultime settimane.

La posizione di Anna Corona

Nel corso della puntata, è stata analizzata anche la posizione di Anna Corona, l’ex moglie di Pietro Pulizzi.

Il giorno della scomparsa, la donna aveva detto di trovarsi al lavoro mentre la piccola Denise spariva nel nulla.

Gli inquirenti hanno quindi ascoltato una collega della Corona, che al processo non ha confermato questa versione dei fatti.