Denise Pipitone, rivelazione della ex pm a Storie Italiane: “Ho trovato anche sua figlia”

Denise Pipitone, rivelazione della ex pm a Storie Italiane: “Ho trovato anche...

Durante la trasmissione Storie Italiane l’ex pm Maria Angioni avrebbe affermato di essere riuscita a trovare Denise Pipitone.

Denise Pipitone è viva ed è stata individuata, è questa la rivelazione fatta dall’ex pm Maria Angioni che lasciato tutti senza parole durante la trasmissione “Storie Italiane“.

Denise Pipitone avrebbe avuto persino un bambino in questi 17 anni

Quest’ultima, infatti, si era già occupata in passato della storia della bambina scomparsa da Mazara del Vallo ormai 17 anni fa. Nonostante l’incarico formalmente le sarebbe stato tolto, inoltre, la Angioni ha continuato ad indagare scoprendo alcuni dettagli interessanti.

Non solo la pm è convita che Denise Pipitone sia viva ma anzi sarebbe persino diventata a sua volta madre. Come svelato alla conduttrice, Eleonora Daniele, inoltre, Angioni sostiene di temere per la sicurezza ed il benessere emotivo della ragazza, ormai maggiorenne.

“L’unica cosa di cui ho paura è la perdita di serenità di un nucleo familiare. La prima cosa importante è preservare l’equilibrio psicofisico delle persone coinvolte”.

A dare le informazioni alla ex pm sarebbero state, inoltre, due persone di sua fiducia. Ovviamente però, al momento non vi è alcuna certezza che la ragazza in questione sia Denise ma le possibilità sarebbero altre.

Denise ignorerebbe di essere una bambina rapita

Non solo anche Piera Maggio ed il suo avvocato sarebbero stati messi a conoscenza dell’ipotesi. Al momento Denise, quindi, sarebbe felice anche se all’oscuro di tutto ciò che ruota attorno la sua sparizione.

Neanche suo marito, quindi, sarebbe a conoscenza di come sua moglie sia stata rapida da piccola. Insomma un’altra ipotesi potenzialmente giusta dopo quella ricavata dalle dichiarazioni di Mariana Trotta, la quale sosteneva come la bambina di Mazara del Vallo sarebbe stata in Francia.

