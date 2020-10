Oggi 26 ottobre Denise Pipitone compie 20 anni e i genitori non perderanno mai la speranza di ritrovarla e conoscere la verità su quanto accaduto.

Oggi la piccola Denise Pipitone compie 20 anni e sarebbe oramai un’adulta non fosse scomparsa durante quel tragico giorno.

Il compleanno della piccola Denise

Nonostante nella mente di tutti resti impressa la foto della piccola a 4 anni, oggi compie 20 anni. Una ragazza adulta che avrebbe pututo fare tantissime cose nella vita, mentre ora nessuno sa dove sia e cosa le sia accaduto.

Durante quel tragico 1° settembre la piccola stava giocando con i cugini sull’uscio di casa. La sua mamma si allarma non vedendola più e le sue prime parole sono state:

“denise non è una bimba che si fida facilmente, da la mano solo a noi genitori. non se ne sarebbe mai andata con uno sconosciuto”

Mettendo gli inquirenti in allerta per seguire la pista familiare.

Che cosa è accaduto alla piccola Denise?

Negli anni i genitori di questa piccola non si sono mai arresi e non hanno mai gettato le armi. Sin da subito le ricerche passano dal piccolo comune siciliano alla redazione di Chi L’ha Visto che si occupa del caso. Tante le segnalazioni nel tempo ma con un epilogo non positivo, perché tutte le bimbe avvistate dai telespettatori non erano in realtà la piccola scomparsa.

L’attenzione è andata subito sull’ambito familiare, tanto che Jessica viene rinviata a giudizio con l’accusa di sequestro di persona: al processo viene assolta con la sentenza emessa dalla Corte di Cassazione.

Nonostante questo fatto del 2017, la lotta di mamma Piera è più viva che mai, per arrivare a capire dove sia stata portata la bambina – oggi adulta – e cosa le sia accaduto in tutti questi anni di silenzio.