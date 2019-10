Denise Pipitone, la festa in famiglia: oggi 19enne, a 15 anni dalla scomparsa gli auguri della mamma Piera Maggio

View this post on Instagram

🎀 26 ottobre 2019 Denise Pipitone compie 19 anni . 🎀 🎊 BUON COMPLEANNO DENISE! OVUNQUE TU SIA…🎉 . 🎈Sei nei nostri cuori, nei nostri pensieri… sempre! La tua famiglia 💞 Denise è nata il 26 ottobre 2000 – Sequestrata il 1 settembre 2004 . . 💚 #Missing Denise Pipitone Sito/ Website: www.cerchiamodenise.it Blog: http://informazione.cerchiamodenise.it