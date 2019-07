Denis Dosio dal chirurgo plastico per il volto: il cambiamento della star del web – Foto

Denis Dosio in clinica, il giovane influencer più seguito sui social, oggi si è sottoposto ad un piccolo intervento. Ecco cosa è successo

Denis Dosio è un giovane ragazzo di soli 18 anni con la passione, ormai da sempre, di diventare un attore. Dosio infatti, da qualche tempo è diventato famoso proprio per i suoi teatrini recitati con un telefono davanti ad uno specchio di casa. Il giovane ragazzo, grazie ad un ospitata nel programma di Barbara D’Urso ha finalmente realizzato per metà il suo sogno, ovvero quello di diventare famoso. Il ragazzo infatti sui social intrattiene i suoi followers con risposte alle domande che gli vengono poste e con balletti molto sensuali.

Denis Dosio in clinica

Nonostante abbia soltanto 18 anni, il giovane Denis ha le idee chiare, ovvero quello di diventare molto famoso. Il suo sogno oltre a diventare un attore di successo è quello di avere milioni di followers su Instagram, ma a quanto pare già ci è riuscito. A dare una mano al giovane è stata proprio la bravissima Barbara D’Urso. Il ragazzo infatti dopo diverse ospitate a Pomeriggio Cinque e qualche balletto sensuale dedicato a Barbara, sta finalmente ottenendo il successo tanto desiderato.

Oggi però il bel Denis ha stupito i suoi fan, questa volta però non è stato un balletto, tanto meno un piccolo recitato allo specchio,bensì un piccolo ritocchino al viso. A quanto pare infatti il 18enne ha deciso di rivolgersi ad un team di alta qualità per un piccolo intervento al volto.

Denis Dosio, ritocco al viso

Il giovane influencer del web ha lasciato i fan senza parole. Denis infatti pare che qualche ora fa sia finito in clinica per un piccolo intervento al viso. Il ragazzo infatti si è rivolto alle mani esperte di Giacomo Urtis per rendere più armonioso il suo viso. Il giovane si è sottoposto a quello che in gergo medico lo definiscono face conturing, che consiste in pratica, in piccolo iniezioni di acido ialuronico intorno alla mandibola.

Il giovane è uscito dalla clinica ancora con il viso gonfio dalle precedenti iniezioni. Il risultato non è subito visibile, ma fra qualche giorno vedremo la differenza.

Seppur cosi giovane e non ancora del tutto sviluppato, Denis ormai maggiorenne ha deciso di farsi un piccolo ritocchino e di vedersi ancora meglio di quello che è.