Denis Dosio, rivelazione bomba su Adua e Massimiliano: social in subbuglio

Una rivelazione clamorosa quella di Denis Dosio. L’ex concorrente del Gf ha scatenato il web con le sue ultime dichiarazioni su Adua e Massimiliano

I fan del reality di Alfonso Signorini di certo non si aspettavano questo colpo di scena. Denis Dosio ha voluto fare ancora più luce sulla vicenda che sta coinvolgendo tutti gli italiani che seguono il Gf Vip.

Denis Dosio, rivelazione bomba su Adua e Massimiliano

Secondo gli inciuci degli inquilini della casa più spiata di Italia, Massimiliano Morra e Adua Del Vesco non sono mai stati fidanzati. Anche la loro storia è nata per ‘fare gossip’ in vista del lancio della serie televisiva che li aveva come protagonisti.

Questa discutibile verità è saltata fuori proprio durante l’ultima puntata del Grande Fratello.Il fatto che Massimiliano non abbia particolari reazioni alle cose che sono venute fuori proprio per via della boccuccia aperta di Adua, ha fatto insospettire tutti. L’attrice infatti ha spifferato a tutta Italia che Massimiliano è gay.

Anche a Tommaso Zorzi e Francesco Oppini non tornano i conti. Cosa c’è sotto questo continuo nascondere e fare finta di nulla?

La bomba di Denis Dosio

Ieri, l’ex gieffino espulsio per una bestemmia, è stato ospitato da Barbara D’Urso a Pomeriggio Cinque e ha sganciato una bimba che sta facendo parlare tutti i giornali di gossip:

“Io non ci posso credere. Con Massimiliano ci dormivo, gli davo consigli. Lui mi diceva che stava male e che non era facile stare in casa con una sua ex. Ci sono rimasto male, mi sono sentito preso in giro, e ho cominciato a pensare delle cose.”

Ovviamente tutti ci sarebbero rimasti male dopo la rivelazione della ‘relazione farlocca’. Denis ha poi aggiunto:

E se loro due fossero d’accordo? Non è normale tutto quello che hanno fatto, si sono detti cose orribili in queste settimane. Si parlavano di tradimenti, di amori, di delusioni, come se stessero insieme davvero”.

Denis non crede che Signorini sappia di questi intrighi e di queste falsità e aggiunge che i suoi due colleghi:

“Credo che abbiano deciso di mettere in piedi tutto ciò prima di entrare nella casa per ottenere un po’ di visibilità”.

Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi di questo intrigo che più di Onore e Rispetto sa di Beutiful.