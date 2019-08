Denis Dosio, chi è: curiosità, vita privata e fidanzata della star di Instagram

Ecco chi è Denis Dosio: la giovane webstar che sogna d’imporsi nel cinema ed ama “viziare” le follower

Chi è Denis Dosio? La star del web sta facendo impazzire tutti quanti (ma attira anche una importante quantità di haters). Occhi azzurri, addominali bene in vista, ciuffo che “spacca” e che cura e tocca come se fosse un vero feticcio. Il 18enne ha una schiera di fan su Instagram da fare invidia a qualsiasi influencer. L’esercito di follower che lui amorevolmente chiama “viziatine”, lo segue da molto vicino, chiedendogli consigli da perfetto fratello maggiore e gustando i suoi balletti sexy.

Chi è Denis Dosio e perché è diventato famoso

Ciò che piace alle “viziatine” è la grande interazione che Denis Dosio ha con tutte loro. Ed infatti la giovane web star, condivide una mole spropositata di Instagram Stories, rispondendo alle domande, le curiosità ed offrendo del sostegno.

A volte le “vizia” con balletti sexy oppure recitando spezzoni di film, altre riesce perfino ad apparire più “naturale” e addirittura spaventato. Di recente infatti, Denis è stato attaccato dagli haters, con due “attacchi” dal vivo. Uno in Italia mentre si trovava in bagno (chiuso dentro da un gruppo di ragazzini) e uno più violento in vacanza a Mykonos, dove ha ricevuto un bicchiere in pieno viso.

Denis Dosio è diventato famoso anche per merito di Barbara d’Urso che in più di una occasione ha voluto invitarlo a Pomeriggio 5, procurandogli anche un “ingaggio” in The Lady di Lory Del Santo.

Vita privata, scuola, curiosità e fidanzata

Denis Dosio è nato nel 2001 ed ha da poco compiuto 18 anni. È originario di Forlì ma ha origini italo-brasiliane. Frequenta l’ultimo anno di ragioneria e quando ha del tempo libero, ama passarlo con gli amici e “viziare” le sue follower su Instagram. Nel 2017 aveva anche aperto un canale YouTube.

In molti pensano che sia stato un partecipante de Il Collegio. Questo “equivoco” nasce proprio perché è molto amico di Luca Vitozzi, che invece ha preso parte all’ultima edizione. Denis attualmente non è fidanzato anche se durante le Stories Instagram, ha ammesso di essere stato tradito in passato. La sua ragazza ideale deve essere bionda (anche se poi si fidanza sempre con le more) con un bel corpo e non molto alta.

Tra le curiosità su Denis Dosio, possiamo dirvi che da piccolo lo chiamavano Tidula. Ama molto gli animali e tra le sue serie televisive preferite ci sono Teen Wolf, The Vampire Diares e The Originals. Gli piace passare del tempo in palestra per curare il suo fisico e sogna di diventare un attore (anche se vorrebbe pure fare il tronista di Uomini e Donne oppure entrare nella Casa del Grande Fratello).

Volete saperne di più? A questo indirizzo troverete il suo seguitissimo account di Instagram.