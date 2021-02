Demet Özdemir, svelato il fidanzato dell’attrice di DayDreamer – FOTO

L’attrice turca ha finalmente svelato il volto e il nome del suo fidanzato famoso. E purtroppo non è Can Yaman.

Conosciamo tutti la bellissima e talentuosa Demet Özdemir, l’attrice turca che in DayDreamer interpreta l’amatissimo personaggio di Sanem Aydin.

L’interprete si è finalmente fidanzata e ha voluto presentare a tutti il ragazzo che le ha rubato il cuore, che è un attore famosissimo.

Il flirt tra Demet Özdemir e Can Yaman

Demet Özdemir ha raggiunto il pieno successo nel nostro Paese con il suo ruolo in DayDreamer – Le Ali del sogno.

L’attrice turca interpreta il personaggio di Sanem Aydin nella soap opera nota soprattutto in Italia, al fianco del bellissimo Can Yamen.

Da quando Demet e Can compaiono insieme sul set della soap, sono in tantissimi i fan che sperano di vederli insieme.

Dal canto loro, hanno sempre sostenuto di essere semplicemente amici.

E in effetti, pare proprio che sia così, visto che Yaman è uscito allo scoperto con la conduttrice Diletta Leotta, mentre Demet pare si sia fidanzata.

Chi è il fidanzato di Demet Özdemir

Demet Özdemir è uscita allo scoperto con l’attore turco, cantante e sceneggiatore Oğuzhan Koç.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Demet Özdemir (@demetozdemir)

L’attrice ha postato una foto che li ritrae insieme, accompagnata da un’emoticon molto eloquente a forma di emoticon.

Oğuzhan Koç è seguito da 1,7 milioni di fan su Instagram ed è molto famoso nel suo Paese.

L’attore è nato il 13 maggio del 1985, sotto il segno zodiacale del Toro, e ha quindi quasi 36 anni.

Per quanto riguarda il suo percorso accademico, ha studiato antropologia ed economia, dopo di che si è buttato nella recitazione a teatro.

Oğuzhan è apparso anche in vari spot pubblicitari per noti brand di fama internazionale e ha recitato in film come The Butterfly’s Dream del 2013.

Il giovane è anche un cantante di successo, con all’attivo due album, intitolati Ben Hala Rüyada (uscito nel 2013) ed Ev (uscito invece nel 2020).