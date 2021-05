Demet Özdemir, svelato il cachet dell’attrice di Daydreamer per partecipare a Verissimo

Sai a quanto ammonta il compenso di Demet Ozdemir per una semplice ospitata nel salotto di Silvia Toffanin? non indovineresti mai.

La cifra è da capogiro, l’attrice di Daydreamer la vedremo oggi 29 maggio 2021 su Canale 5 a Verissimo alle 16:00.

Demet Ozdemir, il rapporto con Can Yaman

La bellissima attrice turca, famosissima in Italia per essere la protagonista di Daydreamer – le ali del sogno, la rivedremo in questo pomeriggio nel salotto di Silvia Toffanin.

Lei è nata in Turchia, precisamente a Izmit il 26 febbraio 1992 ed è cresciuta in una famiglia di origini bulgare.

Da bambina amava la danza, infatti è emersa nel mondo dello spettacolo come ballerina.

Demet ha conquistato il pubblico di tutto il mondo e grazie alla sua bellezza ha partecipato a diverse campagne pubblicitarie.

Essere la protagonista della fiction Daydreamer – le ali del sogno, l’hanno resa una vera e propria star proprio come il suo collega Can Yaman.

Tra loro c’è un’intesa incredibile, i due sono affiatati sia sul set e sia nella vita reale, infatti sono molto amici.

In passato l’attore aveva rivelato:

“Siamo solo amici. Lei sul set mi ha aiutato molto. Speriamo di lavorare ancora insieme”.

Riguardo la sua vita privata, Demet Ozdemir è attualmente fidanzata con un famoso attore turco, Oğuzhan Koç.

Demet Ozdemir, a quanto ammonta il suo cachet?

La fiction “Daydreamer – le ali del sogno”, ha avuto un successo spaziale qui in Italia.

Per questo Silvia Toffanin vuole accontentare i telespettatori con un’intervista sbalorditiva alla protagonista.

Sanem e Can hanno appassionato tutti con la loro storia super travagliata, ma davvero emozionante e romantica.

Demet Özdemir è già stata nel salottino di Silvia Toffanin, era la sua prima volta in Italia e i suoi fan italiani l’hanno accolta a braccia aperte.

Ma a quanto ammonta il cachet che ha ricevuto la bella attrice turca, per partecipare a Verissimo?

Secondo alcune indiscrezioni, si parlerebbe di un compenso da capogiro.

Demet Özdemir ha percepito circa 30 mila euro, una somma stellare anche se ha ricevuto meno rispetto al suo collega Can Yaman.

Precisiamo che l’attrice di Daydreamer non ha né smentito o confermato la notizia.

